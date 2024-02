Ceny kakaa vzrástli na nový rekord, v New Yorku presiahli 6000 USD

New York/Londýn 10. februára (TASR) - Ceny kakaa zaznamenali v závere tohto týždňa nový rekord, keď na burze v New Yorku prelomili hranicu 6000 USD za tonu. Navyše, rekordnú cenu zaznamenala komodita aj na burze v Londýne. Nahor ich ženie obmedzovanie dodávok na trh, za ktorým je nepriaznivé počasie v západnej Afrike, kľúčovom regióne na produkciu tejto komodity. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Na komoditnej burze v New Yorku dosiahla cena kakaa v piatok (9. 2.) takmer 6030 USD (5597,85 eura) za tonu, čo predstavuje nové historické maximum. Aj v Londýne padol nový rekord, keď cena komodity dosiahla 4786 libier (5601,59 eura) za tonu. Uzatvorila tak celkovo rekordný týždeň, keď nové historické maximá padali prakticky každý deň.



Prudko rastúce ceny kakaa zvýšili obavy z dôsledkov pre ceny čokolády v situácii, keď najväčšie ekonomiky sveta aj bez toho riešia inflačný problém. "Za pokračujúcim zvyšovaním cien je výraznejší než pôvodne očakávaný deficit na trhu s kakaom v sezóne 2023/2024. Problém vysokého dopytu a nízkej ponuky tak pretrváva už tretí rok po sebe, pričom dôvodom súčasnej situácie je mimoriadne nepriaznivé počasie v západnej Afrike," poznamenal k rekordným cenám kakaa analytik zo Saxo Bank Ole Hansen. Táto oblasť sa na globálnych dodávkach kakaa podieľa približne 70 %.



Západoafrické štáty Ghana a Pobrežie Slonoviny sú najväčšími producentmi kakaa na svete. Obidva štáty pritom ku koncu minulého roka zasiahli mohutné dažde, ktoré neskôr vystriedalo sucho spôsobené klimatickým fenoménom El Niňo. Ten v niektorých oblastiach spôsobuje extrémne suchá a v iných záplavy.



(1 EUR = 1,0772, 1 EUR = 0,8544 GBP)