Ceny komerčných nehnuteľností v Nemecku sa zotavujú

Berlín 12. mája (TASR) - Ceny nemeckých komerčných nehnuteľností sa postupne zotavujú. Po miernom raste v poslednom kvartáli minulého roka zaznamenali ďalší rast aj na začiatku roka 2025. Uviedla to v pondelok banková asociácia VDP. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V 1. štvrťroku tohto roka vzrástli ceny komerčných nehnuteľností v Nemecku o 2,3 %. Výrazne tak zrýchlili tempo rastu po tom, ak vo 4. kvartáli 2024 rast dosiahol 0,5 %. Vtedy to bol prvý rast od prvého štvrťroka 2022.



„Cenový trend na začiatku tohto roka je pozitívny. Nie je však potrebné to preceňovať,“ povedal šéf VDP Jen Tolckmitt. Poukázal na obchodné spory, vyššiu úroveň dlhu a stále nízky objem transakcií v oblasti predaja nehnuteľností.



Nemecký realitný trh sa do problémov dostal v roku 2022, keď Európska centrálna banka (ECB) začala výrazne zvyšovať úrokové sadzby. V reakcii na to sa zastavilo financovanie mnohých realitných projektov a viaceré developerské spoločnosti skrachovali.



Minulý rok však ECB začala so znižovaním úrokových sadzieb. To sa odrazilo aj na postupnom zmierňovaní nepriaznivej situácie v realitách a na prelome rokov zaznamenali rast ceny rezidenčných aj komerčných nehnuteľností.