Streda 6. máj 2026
Ceny kovov na svetových trhoch v 1. štvrťroku výrazne vzrástli

Foto: TASR/AP

Autor TASR
Mníchov 6. mája (TASR) - Okrem ropy a zemného plynu v uplynulých mesiacoch výrazne zdražili takmer všetky kovy. Ceny surovín na svetových trhoch sa takmer vrátili na rekordnú úroveň z roku 2021 a vojna v Iráne tento vývoj ešte viac urýchľuje, oznámil v stredu Zväz bavorského priemyslu (vbw). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Rast cien zasiahol takmer každé odvetvie, uviedol generálny riaditeľ združenia Bertram Brossardt.

Najväčší nárast zaznamenali v prvom štvrťroku vzácne kovy, ktorých ceny sa medziročne zvýšili o viac ako 34 %, a to aj napriek tomu, že zlato a striebro v marci opäť zlacneli.

Na druhom mieste nasledovali vzácne zeminy s nárastom o 29,3 %. Podľa vbw sú hlavnou príčinou vývozné obmedzenia čínskej vlády, ktorá kontroluje väčšinu svetového trhu so vzácnymi zeminami.

Ceny priemyselných kovov sa zvýšili v priemere o 14,3 %. Lítium, ktoré sa používa okrem iného na výrobu batérií do elektromobilov, zdraželo o viac ako 80 %, volfrám o viac ako 130 %.
