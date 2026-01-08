< sekcia Ekonomika
Ceny leteniek na letisku v Amsterdame prudko stúpajú kvôli kalamite
Od 2. januára bolo kvôli snežnej kalamite zrušených približne 3500 príletov a odletov na letisku Schiphol, najväčšom letisku v Holandsku.
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 8. januára (TASR) - Ceny leteniek na amsterdamskom letisku Schiphol prudko stúpajú kvôli chaosu spôsobenom prudkým a pretrvávajúcim snežením. Letecké spoločnosti sa medzitým obávajú miliónových strát. Na štvrtkové správy denníkov Telegraaf a NL Times upozornil bruselský spravodajca TASR.
Od 2. januára bolo kvôli snežnej kalamite zrušených približne 3500 príletov a odletov na letisku Schiphol, najväčšom letisku v Holandsku. Letecká spoločnosť KLM začala zámerne zvyšovať ceny nových leteniek, aby vyhovela skôr cestujúcim uviaznutým na letisku odcestovať ako novým zákazníkom. Podľa oboch denníkov svoju úlohu tu zohráva aj nedostatok leteniek.
Hovorca KLM pre Telegraaf potvrdil, že letecká spoločnosť zámerne zvyšuje ceny. „Týmto spôsobom bránime ľuďom, ktorí ešte nemajú letenku, aby sa rozhodli pre cestu na poslednú chvíľu do miest ako Londýn. Chceme, aby tieto lety boli k dispozícii hlavne pre ľudí, ktorí tu momentálne uviazli,“ uviedol hovorca.
Cestujúci, ktorí kvôli nepriazni počasia uviazli na letisku a musia si prerezervovať letenky, nebudú musieť doplácať dodatočnú sumu, pokiaľ si rezervujú letenky v rovnakej triede a do rovnakej destinácie.
To, že tisíce ľudí zmeškali svoje lety a musia byť preložení na iné lety, pričom kapacita zostáva rovnaká, vyvíja tlak na letecké spoločnosti, aj na možnosti letiska, ktoré nestačí narýchlo pokryť všetky lety, ktoré sú momentálne zrušené.
Počet cestujúcich na letisku Schiphol postihnutých zimným počasím trvajúcim od konca minulého týždňa sa blíži k 500.000 osobám. Výkyvy počasia sa pri rušení letov považujú za „vyššiu moc“, čiže za situáciu mimo kontroly leteckých spoločností, tie sú však stále povinné ponúknuť alternatívu cestujúcim.
„Cestujúci majú vždy nárok na náhradný let. Alebo majú nárok na preplatenie ceny letenky, ak sa let neuskutoční,“ povedal pre médiá poisťovací expert Bas Knopperts z platformy Independener, ktorá sa špecializuje na poisťovanie.
Podľa slov Paula Vanekera zo spoločnosti EUClaim, obhajujúcej práva leteckých pasažierov, by celková výška škôd spôsobená leteckým spoločnostiam mohla dosiahnuť „mnoho miliónov eur“.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
