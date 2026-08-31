< sekcia Ekonomika
Ceny maďarských priemyselných výrobcov v júli medziročne stúpli o 1 %
Júlový rast bol najsilnejší od marca.
Autor TASR
Budapešť 31. augusta (TASR) - Výrobné ceny v Maďarsku v júli medziročne vzrástli o 1 % po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci o 0,4 % klesli. Júlový rast bol najsilnejší od marca. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil maďarský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rast cien domácich výrobcov sa zrýchlil na 2,5 % z júnových 1,8 %. Importné ceny sa vrátili k rastu a stúpli o 0,3 % po júnovom oslabení o 1,4 %. Z hľadiska jednotlivých sektorov sa v júli zmiernil pokles výrobných cien v ťažbe a dobývaní a v spracovateľskom priemysle. Ceny ťažby a dobývania klesli o 2,6 % po júnovom znížení o 3,1 % a v spracovateľskom sektore sa oslabili o 0,8 % po júnovom poklese o 2,2 %. Zároveň sa zrýchlil rast výrobných cien v oblasti dodávok elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu (na 9,7 % z 8,8 %) a v segmente dodávok vody (na 3,5 % z 2,5 %).
Medzimesačne sa ceny maďarských priemyselných výrobcov v júli zvýšili o 1,4 % po júnovom raste o 0,1 %.
Rast cien domácich výrobcov sa zrýchlil na 2,5 % z júnových 1,8 %. Importné ceny sa vrátili k rastu a stúpli o 0,3 % po júnovom oslabení o 1,4 %. Z hľadiska jednotlivých sektorov sa v júli zmiernil pokles výrobných cien v ťažbe a dobývaní a v spracovateľskom priemysle. Ceny ťažby a dobývania klesli o 2,6 % po júnovom znížení o 3,1 % a v spracovateľskom sektore sa oslabili o 0,8 % po júnovom poklese o 2,2 %. Zároveň sa zrýchlil rast výrobných cien v oblasti dodávok elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu (na 9,7 % z 8,8 %) a v segmente dodávok vody (na 3,5 % z 2,5 %).
Medzimesačne sa ceny maďarských priemyselných výrobcov v júli zvýšili o 1,4 % po júnovom raste o 0,1 %.