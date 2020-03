Ceny maďarských výrobcov pokračovali v raste, rovnako rástla aj mzda

Budapešť 31. marca (TASR) - Ceny maďarských výrobcov pokračovali minulý mesiac v stabilnom raste, keď ich do veľkej miery ovplyvnil rast platov. Uviedol to v utorok maďarský štatistický úrad.



Ceny priemyselných výrobcov vzrástli vo februári medziročne o 3,8 %. To je rovnaké tempo ako v prvom mesiaci roka. Pod rast sa výrazne podpísal rast miezd i vývoj svetových cien komodít.



Štatistický úrad okrem toho uviedol, že priemerná hrubá mzda v Maďarsku za mesiac január vzrástla medziročne o 9,2 %. Tempo rastu sa tak spomalilo, keď v decembri vzrástli o 13,1 %. Rovnaké tempo rastu zaznamenala aj čistá mzda.