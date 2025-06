Ceny mäsa a mäsových výrobkov budú rásť

Bratislava 5. júna (TASR) - Ceny mäsa a mäsových výrobkov sa budú zvyšovať z dôvodu navyšujúcej sa ceny bravčového mäsa naprieč celou EÚ. Uviedla to Eva Forrai, výkonná riaditeľka Slovenského zväzu spracovateľov mäsa (SZSM).



Spracovatelia mäsa zvyšovaním odbytových cien podľa nej reagujú na výrazný nárast vyvolávacej ceny jatočne upravených tiel na nemeckej burze s bravčovým mäsom, kde v posledných týždňoch zaznamenali nárast jeho ceny z hodnoty 1,72 eura/kilogram (kg) v 12. týždni až na súčasnú hodnotu 2,10 eura/kg, čo predstavuje nárast vyvolávacej ceny o 22,09 %.



„Výrazný nárast cien bravčového mäsa ako základnej suroviny mäsospracujúceho odvetvia sú spracovatelia mäsa preto nútení premietnuť aj do ich odbytových cien. Očakávame, že navýšenie ceny bravčového mäsa a mäsových výrobkov v závislosti od ich kategórie sa u výrobcov prejaví už začiatkom júna, a to približne na úrovni 8 až 10 %. Predpokladáme pritom, že navýšenie cien mäsa a mäsových výrobkov nemusí byť konečné,“ dodala Forrai.