Ceny masla v Rusku výrazne vzrástli, pomôcť má dovoz z Turecka

Moskva 3. novembra (TASR) - Rusko začalo s dovozom masla z Turecka a zo Spojených arabských emirátov (SAE). Moskva tak rozhodla po tom, ako ceny masla v krajine vzrástli od konca minulého roka o viac než štvrtinu. Dôvodom je nedostatok potraviny na trhu, za čím sú podľa ruských predstaviteľov čiastočne aj západné sankcie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ruský veterinárny a fytosanitárny úrad Rosselchoznadzor cez víkend uviedol, že od 18. októbra začalo Rusko s dovozom masla zo SAE. "Predtým sme z tejto krajiny maslo nedovážali," dodal.



Podľa štatistického úradu sa cena masla v Rusku zvýšila od decembra o 25,7 %. Na porovnanie, medziročná miera inflácie predstavuje 8,6 %. Výrazný rast cien jednej z najpoužívanejších potravín tak viedol k častým krádežiam masla v obchodoch.



Od 18. októbra dodali Spojené arabské emiráty do Ruska približne 90 ton masla. Minulý mesiac začala Moskva aj s dovozom masla z Turecka.



Rusko si od dovozu z týchto krajín sľubuje zvýšenie objemu masla na domácom trhu a stabilizáciu jeho cien. Moskva pôvodne dovážala maslo vo väčšej miere z krajín Latinskej Ameriky. Objem dovozu však podľa úradu Rosselchoznadzor tento rok klesol na 2800 ton z 25.000 ton v roku 2014. Ako jeden z dôvodov uviedol úrad západné sankcie.



"Pokles dovozu masla z Latinskej Ameriky do Ruska je možné pripísať sankciám, problémom v doprave a logistike a malému počtu dohôd medzi príslušnými podnikmi," uviedol Rosselchoznadzor. Kľúčovým dodávateľom masla do Ruska je však naďalej Bielorusko. Susedná krajina zvýšila v tomto roku objem dodávok o 9 % na 110.000 ton.