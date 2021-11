Ceny moriakov na Deň vďakyvzdania v USA sa zvýšili

Chicago 22. novembra (TASR) - Americkí spotrebitelia zaplatia tento rok prémiové ceny za pečeného moriaka na Deň vďakyvzdania. Prispela k tomu aj "opatrnosť" farmárov, ktorí sa obávali, že vzhľadom na to, že oslavy sa už druhý rok konajú počas prebiehajúcej pandémie nového koronavírusu, by sa dopyt mohol znížiť.



Cena mrazených celých tepelne neupravených moriek za štyri týždne do 6. novembra vzrástla o 15,6 % v porovnaní s rovnakým obdobím 2020, podľa údajov výskumnej spoločnosti NielsenIQ.



Tento rok sa totiž na farmách vyprodukovalo menej moriek, takže ceny morčacieho mäsa prudko vzrástli. A to v čase, keď spotrebitelia v USA už zápasia s vysokou infláciou pre problémy v globálnych dodávateľských reťazcoch.



Minulý rok potravinárske spoločnosti a farmári predpovedali, že mnohí Američania nebudú pre pandémiu a s ňou spojené prísne sociálne obmedzenia robiť veľké oslavy na Deň vďakyvzdania. Tento rok sa vďaka očkovaniu reštrikcie uvoľnili, ale pre rýchlo sa šíriaci delta variant sú mnohí ľudia stále opatrní.



Chovatelia moriek plánujú veľkosť svojich kŕdľov rok vopred pred oslavami Dňa vďakyvzdania. Na rozdiel od vlaňajška čelia tento rok raketovo rastúcim nákladom na obilniny a sójové bôby, ktorými kŕmia hydinu.



Butterball, najväčší producent moriek v USA, zvyčajne robí prieskum medzi spotrebiteľmi raz ročne, aby si pripravil plány na Deň vďakyvzdania. Tento rok sa opäť obrátil na zákazníkov s otázkami po tom, ako sa v USA začal šíriť delta variant nového koronavírusu. Prieskum v septembri zistil, že spotrebitelia sú pri väčších stretnutiach znova opatrnejší, po júnovom nadšení pre oslavy so širokou rodinou a priateľmi, povedal výkonný viceprezident Butterball Al Jansen.



Po približne dvoch mesiacoch poklesu nových prípadov hlásia Spojené štáty za ostatné dva týždne opätovný rast, keďže teploty klesajú a ľudia trávia viac času v uzavretých priestoroch.



Veľkoobchodné ceny moriakov v septembri dosiahli približne 1,44 USD (1,28 eura) za libru, čo bola ich najvyššia úroveň od začiatku záznamov v roku 2005. Podľa oficiálnych údajov sa zvýšili aj zásoby väčších moriek v chladiarňach.



"Menšie morky nemusia byť dostupné v takom hojnom počte ako v predchádzajúcich rokoch," upozornil Jansen z Butterball.



Americkí farmári už pred pandémiou znižovali produkciu moriek v reakcii na klesajúce zisky. V roku 2021 dochovali 214 miliónov moriek, čo je o 4 % menej ako v roku 2020 a pokles o 13 % v porovnaní s rokom 2018.



Minulý rok spotrebitelia v USA uprednostnili menšie morčacie prsia pred celou morkou na Deň vďakyvzdania, keďže rodiny sa nemohli stretávať, povedal Spencer Shute, hlavný konzultant poradenskej spoločnosti Proxima v Bostone.



Prieskum Farm Bureau v dňoch od 26. októbra do 8. novembra ukázal, že večera na Deň vďakyvzdania bude tento rok stáť amerických spotrebiteľov v priemere o 14 % viac, čo je najväčší ročný nárast za 31 rokov. Položkou, ktorá zdražela najviac, je morka.



(1 EUR = 1,1271 USD)