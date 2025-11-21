< sekcia Ekonomika
Ceny motorových palív v 46. týždni stúpli
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny všetkých najpoužívanejších palív pre motorové vozidlá počas 46. týždňa stúpli. Dynamicky vzrástli ceny klasickej aj prémiovej nafty, zvýšenie bolo na úrovni trojnásobku dlhodobého priemeru medzitýždňových výkyvov. Vďaka tomu sa nafta predávala najdrahšie od začiatku marca. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Cena obyčajnej nafty prekročila hranicu 1,50 eura, cena prémiových druhov prekonala úroveň 1,70 eura za liter. Základný benzín 95 zdražel priemerným tempom, jeho aktuálna cena bola najvyššia za posledných deväť týždňov.
Liter obyčajného benzínu 95 sa predával v priemere za 1,532 eura, medzitýždňovo zdražel o 1,7 centa. Dlhodobo sa cena benzínu či nafty medzi jednotlivými týždňami mení v priemere o 1,5 centa. Súčasne spotrebitelia platili za prémiové benzíny 1,725 eura za liter, čo predstavovalo nárast o 0,8 centa.
Bežná nafta na čerpacích staniciach stála 1,514 eura a prémiová nafta bola na úrovni 1,714 eura za liter. Ceny v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástli o vyše 5 centov, čo predstavovalo neobvykle vysoké tempo rastu. Aktuálne spotrebiteľské ceny benzínov aj nafty boli súčasne vyššie ako pred rokom, o 1 % až 5 %.
Ceny plynov sa oproti predchádzajúcemu týždňu takmer nezmenili. CNG (stlačený zemný plyn) stál 1,699 eura za kilogram, LPG (skvapalnený ropný plyn) sa predával za 0,677 eura za liter, ceny oboch sa zvýšili iba o desatinu centa. Najvýraznejšie, o jeden cent, zdražel LNG (skvapalnený zemný plyn), kilogram stál 1,591 eura.
Oproti predchádzajúcemu roku bola cena plynu CNG vyššia o 9,4 %. Lacnejšie ako vlani sa predával LPG o 9,6 %, LNG o 1 %.
