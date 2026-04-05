< sekcia Ekonomika
Ceny na čerpacích staniciach v Nemecku naďalej rastú
Liter benzínu Super E10 stál v sobotu v priemere 2,184 eura.
Autor TASR
Berlín 5. apríla (TASR) - Ceny pohonných látok v Nemecku napriek vládnym opatreniam proti zdražovaniu opäť vzrástli. V sobotu (4. 4.) museli vodiči zaplatiť v priemere 2,425 eura za liter nafty, čo je o 10 % viac ako predchádzajúca rekordná cena, oznámil v nedeľu nemecký automobilový klub ADAC. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Liter benzínu Super E10 stál v sobotu v priemere 2,184 eura. To je podľa ADAC nové tohtoročné maximum a len o 1,9 centa menej v porovnaní s predchádzajúcim historickým rekordom z roku 2022. Od 1. apríla sa ceny na čerpacích staniciach v Nemecku môžu zvyšovať iba raz denne na poludnie, zatiaľ čo ich zníženie je povolené kedykoľvek. Od nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia ceny napriek tomu pokračujú v raste.
