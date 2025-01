Ceny nafty a benzínov sa začiatkom roka podľa analytika mierne zvýšia

Bratislava 3. januára (TASR) - Ceny pohonných látok sa v 52. týždni mierne znížili alebo stagnovali. Ceny nafty poklesli o 0,003 eura za liter, teda o 0,2 % na úroveň 1,474 eura/l. Ceny 95-oktánového benzínu sa oproti minulému týždňu nezmenili a zostali na úrovni 1,524 eura/l. Začiatkom roka by ceny pohonných látok mali vzrásť približne o 2,5 % v dôsledku rastúcich cien ropy a zvýšenia dane z pridanej hodnoty, uviedol v piatok analytik XTB Marek Nemky.



"Ceny ropy postupne rastú. Za uplynulý týždeň vzrástli o 1,68 %, pričom cena ropy Brent prekročila hranicu 75 dolárov za barel a aktuálne sa nachádza na úrovni 75,51 dolára, čo predstavuje ďalší nárast o 1,8 % oproti koncu predchádzajúceho týždňa," upozornil Nemky.



Rast je podľa neho podporený najmä očakávaniami zvýšeného dopytu v Číne po možných vládnych stimuloch do ekonomiky. Na druhej strane však Spojené štáty pokračujú vo zvyšovaní produkcie ropy, ktorá v októbri 2024 dosiahla historické maximum 13,46 milióna barelov denne.



Veľkoobchodné ceny pohonných látok kopírujú vývoj cien ropy, čo znamená, že rast cien sa pravdepodobne prejaví aj na čerpacích staniciach. Dlhodobé predpovede na ropnom trhu podľa analytika naznačujú, že v roku 2025 by mohol nastať prebytok ponuky, čo by malo brániť výraznému rastu cien. Napriek tomu budú ceny pohonných látok v roku 2025 ovplyvňované aj nepredvídateľnými udalosťami, ktoré môžu zmeniť aktuálne očakávania.