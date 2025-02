Ceny nafty by sa v nadchádzajúcich dňoch výraznejšie meniť nemali

Bratislava 27. februára (TASR) - V treťom februárovom týždni sa cena 95-oktánového benzínu znížila o 0,1 centa za liter. Cena nafty sa znížila o 0,3 centa za liter. Vzhľadom na aktuálny vývoj cien ropy by sa mali ceny pohonných látok v nadchádzajúcom týždni meniť iba minimálne, uviedol vo štvrtok generálny riaditeľ spoločnosti Malcom Finance Jaroslav Ton.



"V nadchádzajúcom týždni sa dá predpokladať, že ceny pohonných látok budú kolísať o desatiny centa za liter v oboch smeroch. Z dlhodobejšieho hľadiska zostáva neisté, či sa súčasná stabilizácia cien ropy, od ktorej sú ceny pohonných látok závislé, udrží," uviedol Ton.



Tlak prezidenta USA Donalda Trumpa na uzavretie dohody medzi Ruskom a Ukrajinou, jeho váhanie vo veci ciel na Kanadu a Mexiko a očakávania zvýšenia dodávok krajín OPEC+ viedli k prudkému poklesu záujmu o budúce kontrakty na ropu. "Investori hromadne presúvajú svoju pozornosť na zlato. Čistá dlhá pozícia hedžových fondov a ďalších správcov peňazí klesá štyri týždne po sebe a teraz je na najnižšej hodnote od októbra 2024. Nízke zásoby by mohli v nadchádzajúcich týždňoch tlačiť cenu mierne nahor," uviedol Ton.



Zatiaľ čo prebiehajú rokovania medzi USA a Ruskom o konečnom urovnaní situácie na Ukrajine, Trumpova administratíva zároveň sprísňuje opatrenia proti iránskym dodávkam ropy. Biely dom oznámil ďalšie kolo sankcií proti komukoľvek, kto podľa ich presvedčenia napomáha exportu Teheránu do Číny. Okrem toho USA, v súlade s Trumpovým sľubom maximálneho tlaku na Teherán, uvalili nové sankcie na iránsku flotilu.



Naopak, Európska únia zrušila väčšinu sankcií proti Sýrii vrátane obmedzení v energetike, bankovníctve a doprave.