Ceny nafty v 6. týždni vzrástli, ceny benzínov sa menili iba mierne
Z plynov najviac zdražel skvapalnený zemný plyn (LNG), a to o 1,7 eura za kilogram.
Autor TASR
Bratislava 13. februára (TASR) - Priemerné ceny nafty na slovenských čerpacích staniciach sa v 6. týždni zvýšili takmer o dva centy za liter a boli najvyššie od konca novembra 2025. Benzíny zaznamenali iba nepatrné cenové výkyvy. Z plynov najviac zdražel skvapalnený zemný plyn (LNG), a to o 1,7 eura za kilogram. Tankovanie bolo však stále lacnejšie ako pred rokom, a to v priemere o 6 %, informoval v piatok štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Nafta sa v 6. týždni predávala za 1,466 eura, čo je o 1,8 centa viac ako v predchádzajúcom týždni. O rovnakú sumu zdražela aj prémiová nafta. Tú mohli motoristi načerpať za 1,668 eura za liter. Cena 95-oktánového benzínu sa zvýšila o 0,1 centa na 1,474 eura a 98-oktánový benzín v priemere zlacnel o 0,4 centa na 1,680 eura za liter.
Ceny plynov v úvode februára 2026 zaznamenali rôzne cenové výkyvy. Najvýraznejšiu zmenu zaznamenali štatistici u LNG, ktorý zdražel o 1,7 centa a predával sa za 1,520 eura za kilogram. Cena skvapalneného ropného plynu (LPG) mierne stúpla o dve desatiny centa na 0,676 eura za liter. Stlačený zemný plyn (CNG) ostal na päť týždňov nezmenenej cene, kilogram stál 1,474 eura.
Alternatívny plyn bioLNG ostal na hodnote z predchádzajúcich týždňov, kilogram stál 1,783 eura. Vodík stál nezmenených 21,60 eura za kilogram. Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov sa predávala za nezmenené ceny, a to pri nabíjaní striedavým prúdom (AC - do 22 kW) za cenu 0,41 eura za kilowatthodinu (kWh), pri rýchlom nabíjaní (DC - do 150 kW) za cenu 0,55 eura za kWh a pri ultra rýchlom nabíjaní (DC - nad 150 kW) za cenu 0,69 eura za kWh.
