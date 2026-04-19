Ceny nájmov v ČR sa po dlhom čase začali znižovať
Jarné dáta ukázali, že priemerný ponúkaný nájom v Česku sa znížil oproti decembru 2025 o 2 %, pričom počet bytov na prenájom v ponuke rastie.
Autor TASR
Bratislava 19. apríla (TASR) - Po dlhom čase sa ponúkané ceny nájmov bytov v Česku začali znižovať. Dôvodom je veľký nárast voľných bytov, ktorý môže súvisieť s novým vlastníckym bývaním, alebo ekonomické limity domácností začínajúcich viac vyjednávať. Po vyše štyroch rokoch sa tiež spomalil rast priemernej dĺžky bývania v nájomnom byte na 4,9 roka. Vyplýva to z analýzy digitálnej realitnej služby Bezrealitky.
Jarné dáta ukázali, že priemerný ponúkaný nájom v Česku sa znížil oproti decembru 2025 o 2 %, pričom počet bytov na prenájom v ponuke rastie. Hendrik Meyer z Bezrealitky upozornil, že je načase pri nájmoch začať hovoriť o plošnej stagnácii, ktorá môže napriek vysokému záujmu vydržať do leta. Tvoria ho totiž stále viac domácnosti s limitmi.
„Majú jasne daný rozpočet a nemajú problém ho majiteľom bytov uviesť. Počet bytov v ponuke rastie, skôr alebo neskôr narazia na niekoho, kto radšej urobí ústupok v cene, ako by hľadal nájomníka ďalší mesiac a prichádzal o dvanástinu ročného zisku,“ uviedol Meyer. Nájomníci už rešpektujú nové štandardy trhu, napríklad referencie z iných nájmov či poistenie zodpovednosti.
Priemerný nájom je najvyšší v Prahe - aktuálne 456 CZK (18,75 eura) na štvorcový meter (m2), čo v byte s plochou 60 m2 znamená približne 27.350 CZK mesačne (takmer 1125 eur). Ceny nájmu v českej metropole medzikvartálne vzrástli o 2 %, medziročne o 14 %, čiže najviac v ČR. „Praha je obrovský magnet v prípade vlastníckeho bývania i nájomného. A hoci ceny naďalej rastú, stále viac majiteľov je otvorených vyjednávaniu,“ priblížil Meyer.
V Stredočeskom kraji, kde od jari počet záujemcov stagnuje, sa ceny nájmov síce medziročne zvýšili o 13 %, oproti decembru klesli o 5 %. Priemerný ponúkaný nájom je 309 CZK za m2, v byte s plochou 60 m2 18.550 CZK. V Brne ponukové nájomné ceny stagnujú tretí štvrťrok v rade. Priemerný nájom 346 CZK za m2 medzikvartálne klesol zhruba o 1 %, 60-metrový byt možno prenajať za 20.750 CZK.
Na porovnanie, cena nájmu v Bratislave v 4. štvrťroku 2025 predstavovala priemerne 17,37 eura za m2. Podľa spoločnosti Bencont Investments celkový priemerný mesačný prenájom s energiami dosiahol 998 eur. Prenájom 2-izbového bytu sa zvýšil priemerne na 917 eur. Bez nájmov 2-izbových bytov v Starom Meste (1044 eur) by priemer vo zvyšných okresoch Bratislavy dosiahol 876 eur. Prenájom 1-izbového bytu stál 700 eur, 3-izbového 1192 eur, 4-izbového 1665 eur a 5-izbového 2402 eur.
(1 EUR = 24,317 CZK)
