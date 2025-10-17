< sekcia Ekonomika
Ceny najpoužívanejších pohonných látok v 41. týždni klesli
Aktuálne ceny pohonných látok ostali nad úrovňou z minulého roka, v priemere boli vyššie o 2 %.
Autor TASR
Bratislava 17. októbra (TASR) - Spotrebiteľské ceny najpoužívanejších pohonných látok počas 41. týždňa klesli. Zlacnenie klasického aj prémiových benzínov bolo veľmi mierne, iba na úrovni pár desatín centa, ceny dosiahli najnižšiu hodnotu za posledných sedem týždňov. Všetky druhy motorovej nafty zaznamenali po prvýkrát od polovice augusta viditeľné zlacnenie, ceny prémiových benzínov medzitýždňovo klesli po siedmich týždňoch. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Klasický benzín 95 sa predával v priemere za 1,513 eura, prémiové benzíny za 1,722 eura, medzitýždňovo zlacneli o 0,3 centa za liter. Bežná motorová nafta stála 1,453 eura, prémiové druhy nafty 1,654 eura, oproti predchádzajúcemu týždňu boli ceny nižšie v priemere o 1,7 centa za liter.
Aktuálne ceny pohonných látok ostali nad úrovňou z minulého roka, v priemere boli vyššie o 2 %.
Ceny plynov sa oproti predchádzajúcemu týždňu upravovali iba nepatrne. Cena LPG (skvapalnený ropný plyn) sa zvýšila o tri desatiny centa, liter stál 0,676 eura. Cena LNG (skvapalnený zemný plyn) klesla o dve desatiny centa na 1,596 eura za kilogram. CNG (stlačený zemný plyn) sa predával za rovnakú cenu ako počas 40. týždňa, kilogram za 1,699 eura.
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka bola cena CNG vyššia o 9,5 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával LPG o 8,5 %, LNG o 3,8 %.
Klasický benzín 95 sa predával v priemere za 1,513 eura, prémiové benzíny za 1,722 eura, medzitýždňovo zlacneli o 0,3 centa za liter. Bežná motorová nafta stála 1,453 eura, prémiové druhy nafty 1,654 eura, oproti predchádzajúcemu týždňu boli ceny nižšie v priemere o 1,7 centa za liter.
Aktuálne ceny pohonných látok ostali nad úrovňou z minulého roka, v priemere boli vyššie o 2 %.
Ceny plynov sa oproti predchádzajúcemu týždňu upravovali iba nepatrne. Cena LPG (skvapalnený ropný plyn) sa zvýšila o tri desatiny centa, liter stál 0,676 eura. Cena LNG (skvapalnený zemný plyn) klesla o dve desatiny centa na 1,596 eura za kilogram. CNG (stlačený zemný plyn) sa predával za rovnakú cenu ako počas 40. týždňa, kilogram za 1,699 eura.
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka bola cena CNG vyššia o 9,5 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával LPG o 8,5 %, LNG o 3,8 %.