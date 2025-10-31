< sekcia Ekonomika
Ceny najpredávanejších pohonných látok počas 43. týždňa klesli
Autor TASR
Bratislava 31. októbra (TASR) - Spotrebiteľské ceny všetkých druhov najpredávanejších pohonných látok počas 43. týždňa klesli. Pokles cien benzínov trvá už 6 týždňov, obľúbený 95-oktánový benzín dosiahol najnižšiu cenu za pol roka, prémiové benzíny sa predávali najlacnejšie od júla. Ceny bežnej a prémiovej nafty klesli iba veľmi nepatrne, dosiahli dvojmesačné minimum. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Liter obyčajného benzínu 95 sa predával v priemere za 1,480 eura, medzitýždňovo zlacnel o 2 centy. Prémiové benzíny dosiahli priemernú hodnotu 1,690 eura za liter, ceny klesli v priemere o 1,8 centa. Bežná nafta stála 1,428 eura za liter, priemerná cena prémiovej nafty bola na úrovni 1,629 eura za liter. Ceny všetkých druhov motorovej nafty medzitýždňovo klesli iba o desatiny centa za liter.
Motoristi nakupovali benzíny o 2 % lacnejšie ako vlani, naopak, za motorovú naftu platili o 1 % vyššie jednotkové ceny za liter ako pred rokom.
Ceny plynov sa oproti predchádzajúcemu týždňu takmer nezmenili. CNG (stlačený zemný plyn) stál 1,699 eura za kilogram, cena LNG (skvapalnený zemný plyn) bola 1,577 eura za kilogram a LPG (skvapalnený ropný plyn) sa predával za 0,677 eura. Ceny všetkých sledovaných plynov sa menili iba o desatiny centa za mernú jednotku.
Oproti minulému roku bola cena plynu CNG vyššia o 9,4 %. Lacnejšie ako vlani sa predával LPG o 7,5 %, LNG o 5,7 %.
