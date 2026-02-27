< sekcia Ekonomika
Ceny najpredávanejších pohonných látok v polovici februára stagnovali
Autor TASR
Bratislava 27. februára (TASR) - Ceny benzínov a nafty sa v 8. týždni takmer nemenili a pohonné látky sa tak opakovane predávali o 5 až 7 % lacnejšie ako pred rokom. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Motoristi platili za liter 95-oktánového benzínu rovnako ako v 7. týždni v priemere 1,474 eura, 98-oktánový benzín zdražel o 0,2 centa na 1,642 eura za liter. Obyčajná nafta sa predávala za nezmenených 1,467 eura a prémiová nafta zlacnela o 0,1 centa na 1,654 eura za liter.
Ceny plynov sa v polovici februára 2026 nemenili, s jednou výnimkou. Zdraženie o 1,5 centa zaznamenal skvapalnený zemný plyn (LNG), ktorý sa predával za 1,540 eura za kilogram. Cena skvapalneného ropného plynu (LPG) zostala na úrovni 0,677 eura za liter, stlačený zemný plyn (CNG) sa predával za nezmenených 1,748 eura za kilogram.
Alternatívny plyn bioLNG ostal na hodnote z predchádzajúcich troch mesiacov, kilogram stál 1,783 eura. Vodík sa predával za dlhodobo stabilných 21,60 eura za kilogram. Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov sa predávala za nezmenené ceny, a to pri stredne rýchlom nabíjaní (AC - do 22 kW) za cenu 0,41 eura za kilowatthodinu (kWh), pri rýchlom nabíjaní (DC - do 150 kW) za cenu 0,55 eura za kWh a pri ultra rýchlom nabíjaní (DC - nad 150 kW) za cenu 0,69 eura za kWh.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom bola cena plynu CNG vyššia o 5,2 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával LPG o 11,5 %, LNG o 12,4 % a ekologický plyn bioLNG o 24,6 %.
