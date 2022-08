Ceny nehnuteľností na bývanie vzrástli v 2. štvrťroku medziročne o 16%

Bratislava 31. augusta (TASR) - Realizačné ceny nehnuteľností určených na bývanie vzrástli počas druhého štvrťroka v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 16,6 %, čo bolo najviac v histórii zisťovania od roku 2010. Ceny, za ktoré sa nehnuteľnosti skutočne aj predali, tak naďalej zvyšovali dynamiku rastu. Oproti prvému štvrťroku vzrástli realizačné ceny nehnuteľností o 5,5 %, informoval v stredu Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Aktuálny vývoj bol dôsledkom najmä rekordného štvrtinového medziročného rastu realizačných cien nových nehnuteľností. Ich rast prekročil úroveň 20 % prvýkrát. Existujúcim nehnuteľnostiam stúpli ceny miernejšie, a to v priemere o necelých 13 %.



V dlhodobom porovnaní boli aktuálne realizačné ceny nehnuteľností vyššie ako v priemere počas roka 2010 (bázický index) o 81,5 %. Výraznejší rast sa prejavil u existujúcich nehnuteľností, pričom ich ceny v dlhodobom horizonte boli vyššie až o 91 %. Nové nehnuteľnosti v priebehu 11 rokov zvýšili predajné ceny o 63 %.



Medziročné zvýšenie cien všetkých nehnuteľností bez rozdielu veku sa prejavilo vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska, situácia sa však významne líšila. Najvýraznejšie, v priemere za celý trh o viac než 20 %, stúpli realizačné ceny v troch okrajoch, a to v Banskobystrickom, Košickom a v Trnavskom kraji. Ceny ťahali nahor najmä dynamicky rastúce ceny novostavieb, len v Košickom kraji to však bolo naopak, staršie/existujúce nehnuteľnosti sa tu predávali drahšie o viac ako 28 %, novostavbám sa ceny medziročne zvýšili o necelých 16 %.



Naopak, len minimálne za rok stúpli ceny nehnuteľností v Nitrianskom kraji, a to o menej ako tri percentá, a v Žilinskom kraji o necelých desať percent.



Na väčšine územia SR sa však počas 2. štvrťroka prudšie zvyšovali najmä ceny novostavieb. V Banskobystrickom kraji to bolo až o takmer 42 % a vysoké rasty boli aj v Prešovskom kraji s nárastom 26 % a tradične v Bratislavskom kraji o 24,9 %.



V troch krajoch sa prejavil opačný trend ako na celoslovenskej úrovni, rast cien ťahali najmä prudšie rasty pri starších nehnuteľnostiach ako pri novostavbách. Okrem Košického kraja to platilo tiež v Žilinskom a Trenčianskom kraji, v ktorých medziročný rast cien starších nehnuteľností na bývanie mal približne trojnásobne vyššie tempo ako rast cien novostavieb.