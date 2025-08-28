< sekcia Ekonomika
Ceny nehnuteľností v 2. štvrťroku medzikvartálne vzrástli
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Realizačné ceny nehnuteľností na Slovensku v 2. štvrťroku 2025 medzikvartálne vzrástli v priemere o 2,2 %. Bolo to mierne vyššie tempo ako v 1. štvrťroku tohto roka. K výsledku prispelo predovšetkým zvýšenie cien nových nehnuteľností o 2,9 %, existujúcim nehnuteľnostiam vzrástli ceny pomalšie, a to o 2,0 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Z hľadiska regionálneho vývoja medzikvartálne zvýšenie cien sa prejavilo vo všetkých ôsmich krajoch, a to od +0,1 % v Žilinskom kraji do +5,1 % v Košickom kraji. Vyššie celkové priemerné tempo rastu nad úrovňou 4 % zaznamenal aj Banskobystrický kraj. V hlavnom meste a v jeho okolí, teda v Bratislavskom kraji, ceny nehnuteľností na bývanie v porovnaní s úvodom roka vzrástli o 2,3 %.
Vo väčšine regiónov dynamickejšie rástli ceny nových nehnuteľností ako ceny existujúcich domov a bytov, platilo to až v 5 z 8 krajov SR, a to v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom, Žilinskom ako aj v Prešovskom kraji. Opačný trend, kedy vyššie tempo rastu zaznamenali práve staršie, teda existujúce nehnuteľnosti, evidoval Košický, Banskobystrický a Trenčiansky kraj. Najvyšší rast cien existujúcich nehnuteľnosti, o viac ako 5 %, zaznamenal Banskobystrický a Košický kraj.
Aktuálne ceny nehnuteľností v 2. štvrťroku 2025 na Slovensku vzrástli medziročne o 11,3 %. Už druhý štvrťrok za sebou tempo medziročného rastu cien zotrvalo nad úrovňou 10 %. Výraznejšie aktuálne medziročné zdražovanie zaznamenali existujúce nehnuteľnosti (+11,4 %), pri nových nehnuteľnostiach rástli ceny o niečo pomalšie (+10,5 %).
Realizačné ceny medziročne vzrástli vo všetkých ôsmich krajoch, a to od 6,3 % v Trenčianskom kraji do 16 % v Prešovskom kraji. Dvojciferné tempo rastu zaznamenali tiež Bratislavský, Nitriansky, Banskobystrický a Košický kraj.
Vo väčšine krajov dynamickejšie medziročne vzrástli ceny existujúcich nehnuteľností. Platilo to najmä v Prešovskom, Banskobystrickom, Nitrianskom a Košickom kraji, v ktorých boli aktuálne ceny v 2. štvrťroku vyššie ako pred rokom o 13 % až 17 %. Naopak rýchlejší rast cien nových nehnuteľností ako existujúcich nehnuteľností zaznamenali tri regióny, Bratislavský, Trenčiansky a Trnavský kraj. Vo všetkých troch to bolo dvojciferné tempo rastu nad úrovňou 10 %.
V dvoch regiónoch Slovenska, v Bratislavskom a v Prešovskom kraji, sa zaznamenal vysoký, teda dvojciferný medziročný rast cien, ako pri existujúcich, tak pri nových nehnuteľnostiach.
V dlhodobom porovnaní sa domy a byty na Slovensku v 2. štvrťroku 2025 predávali za dvojnásobnú cenu, teda o + 105 % drahšie ako v priemere počas roka 2010 (bázická zmena). Nárast cien sa líšil podľa typu nehnuteľnosti, počas 14 rokov ceny nových nehnuteľností vzrástli o viac ako 75 %, ceny existujúcich nehnuteľností o 119 %.
