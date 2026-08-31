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Ceny nehnuteľností v 2. štvrťroku medziročne vzrástli o takmer 14 %
Dvojciferné tempo rastu tak pretrvalo už šiesty štvrťrok za sebou.
Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Ceny nehnuteľností na bývanie boli v 2. štvrťroku medziročne vyššie o 13,6 %. Dvojciferné tempo rastu tak pretrvalo už šiesty štvrťrok za sebou. V porovnaní s 1. štvrťrokom tohto roku sa ceny nehnuteľností zvýšili o 1,4 %. V pondelok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Výraznejšie, a to až o 14,3 %, medziročne zdraželi existujúce nehnuteľnosti. Dvojciferne, o 10 %, rástli aj ceny nových nehnuteľností. Dobrou správou pre kupujúcich bolo, že cenový rast oboch zložiek bol miernejší ako v 1. štvrťroku 2026.
Rast realizačných cien nehnuteľností medziročne evidovalo všetkých osem krajov, najvýraznejší Bratislavský kraj (+16,2 %) a Banskobystrický kraj (+12,4 %). Dvojcifernou dynamikou v rozmedzí 10 až 12 % stúpli ceny domov a bytov v Žilinskom, Trenčianskom aj Trnavskom kraji. Najnižší rast cien pod úrovňou 10 % si pripísali nehnuteľnosti na východe Slovenska v Košickom a Prešovskom kraji a tiež v Nitrianskom kraji.
Až v šiestich z ôsmich krajov Slovenska potiahli ceny nahor v medziročnom porovnaní existujúce nehnuteľnosti, najvýraznejšie v Bratislavskom kraji (+16,6 %), tiež v Banskobystrickom a v Žilinskom kraji (v oboch +13 %). Iba v dvoch regiónoch celkový vývoj ovplyvnili najmä dynamické rasty cien nových nehnuteľností, a to v Košickom kraji (+15,0 %) a v Nitrianskom kraji (+13,7 %).
V dlhodobom porovnaní sa domy a byty na Slovensku v 2. štvrťroku 2026 predávali o 133 % drahšie oproti priemeru počas roka 2010 (bázická zmena). Pri predaji nových nehnuteľností bol cenový nárast na úrovni 90 %, pri starších, teda existujúcich domoch a bytoch ceny vzrástli o vyše 150 %.
V porovnaní s 1. štvrťrokom tohto roku cenový rast nehnuteľností krátkodobo výrazne zvoľnili tempo. Rast realizačných cien nehnuteľností o 1,4 % bol najpomalší za posledných 11 štvrťrokov, teda od 4. štvrťroka 2023. Na aktuálny výsledok vplýval dynamickejší rast cien nových nehnuteľností na úrovni 2,1 %, existujúce nehnuteľnosti oproti predchádzajúcemu štvrťroku zdraželi o 1,3 %.
Najdynamickejšie, o viac ako 3 %, vzrástli medzikvartálne priemerné ceny nehnuteľností v Trenčianskom, Žilinskom a Trnavskom kraji. Vyšší rast cien nehnuteľností ako celoslovenský priemer evidovali aj v Košickom kraji. Na úrovni priemeru (+1,4 %) vzrástli ceny v porovnaní so začiatkom roka aj v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji.
Pozitívny trend, teda medzikvartálny pokles cien, zaevidovali nehnuteľnosti v Prešovskom kraji (-0,6 %) a v Bratislavskom kraji (-0,5 %). Vývoj v týchto regiónoch ovplyvnilo zlacnenie výlučne existujúcich nehnuteľností.
Výraznejšie, a to až o 14,3 %, medziročne zdraželi existujúce nehnuteľnosti. Dvojciferne, o 10 %, rástli aj ceny nových nehnuteľností. Dobrou správou pre kupujúcich bolo, že cenový rast oboch zložiek bol miernejší ako v 1. štvrťroku 2026.
Rast realizačných cien nehnuteľností medziročne evidovalo všetkých osem krajov, najvýraznejší Bratislavský kraj (+16,2 %) a Banskobystrický kraj (+12,4 %). Dvojcifernou dynamikou v rozmedzí 10 až 12 % stúpli ceny domov a bytov v Žilinskom, Trenčianskom aj Trnavskom kraji. Najnižší rast cien pod úrovňou 10 % si pripísali nehnuteľnosti na východe Slovenska v Košickom a Prešovskom kraji a tiež v Nitrianskom kraji.
Až v šiestich z ôsmich krajov Slovenska potiahli ceny nahor v medziročnom porovnaní existujúce nehnuteľnosti, najvýraznejšie v Bratislavskom kraji (+16,6 %), tiež v Banskobystrickom a v Žilinskom kraji (v oboch +13 %). Iba v dvoch regiónoch celkový vývoj ovplyvnili najmä dynamické rasty cien nových nehnuteľností, a to v Košickom kraji (+15,0 %) a v Nitrianskom kraji (+13,7 %).
V dlhodobom porovnaní sa domy a byty na Slovensku v 2. štvrťroku 2026 predávali o 133 % drahšie oproti priemeru počas roka 2010 (bázická zmena). Pri predaji nových nehnuteľností bol cenový nárast na úrovni 90 %, pri starších, teda existujúcich domoch a bytoch ceny vzrástli o vyše 150 %.
V porovnaní s 1. štvrťrokom tohto roku cenový rast nehnuteľností krátkodobo výrazne zvoľnili tempo. Rast realizačných cien nehnuteľností o 1,4 % bol najpomalší za posledných 11 štvrťrokov, teda od 4. štvrťroka 2023. Na aktuálny výsledok vplýval dynamickejší rast cien nových nehnuteľností na úrovni 2,1 %, existujúce nehnuteľnosti oproti predchádzajúcemu štvrťroku zdraželi o 1,3 %.
Najdynamickejšie, o viac ako 3 %, vzrástli medzikvartálne priemerné ceny nehnuteľností v Trenčianskom, Žilinskom a Trnavskom kraji. Vyšší rast cien nehnuteľností ako celoslovenský priemer evidovali aj v Košickom kraji. Na úrovni priemeru (+1,4 %) vzrástli ceny v porovnaní so začiatkom roka aj v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji.
Pozitívny trend, teda medzikvartálny pokles cien, zaevidovali nehnuteľnosti v Prešovskom kraji (-0,6 %) a v Bratislavskom kraji (-0,5 %). Vývoj v týchto regiónoch ovplyvnilo zlacnenie výlučne existujúcich nehnuteľností.