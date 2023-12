Ceny nehnuteľností v Británii klesli o takmer 2 %

Londýn 11. decembra (TASR) - Priemerná cena nehnuteľností na britskom trhu klesla tento mesiac o takmer 2 %. To je výraznejší pokles, než predstavuje historický priemer za dané obdobie. Uviedol to v pondelok britský realitný portál Rightmove, ktorého údaje zverejnila agentúra Reuters.



Ceny domov a bytov v decembri (nehnuteľnosti boli ponúknuté na predaj v období od 5. novembra do 2. decembra) klesli medzimesačne o 1,9 %, informoval Rightmove. Rozsah poklesu tak prekonal priemerný pokles cien pre december za celé obdobie sledovania príslušných údajov. Ten dosiahol 1,5 %. V medziročnom porovnaní sa ceny nehnuteľností znížili o 1,1 %.



"Pokles cien je výraznejší, než je bežný trend v závere roka, s ktorým sme aj my pôvodne počítali," uviedol šéf Rightmove Tim Bannister. Zároveň dodal, že takýto vývoj signalizuje, že niektorí predajcovia aj naďalej postupujú podľa rád realitných agentúr a znižujú ceny s cieľom zabezpečiť čo najskorší predaj.



Požadovaná cena nehnuteľností klesne pravdepodobne zhruba o 1 % aj v budúcom roku, uviedol Rightmove. Možnosti záujemcov sú totiž stále obmedzené napriek náznakom, že úrokové sadzby hypoték by už ďalej rásť nemali.