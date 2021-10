Ceny nehnuteľností v Británii rástli najvyšším tempom za 14 rokov

Londýn 7. októbra (TASR) - Ceny domov v Británii vzrástli minulý mesiac najvýraznejším tempom za posledných 14 rokov. Uviedol to vo štvrtok najväčší britský poskytovateľ hypoték Halifax.



Podľa údajov Halifaxu sa ceny nehnuteľností v Británii zvýšili v septembri oproti predchádzajúcemu mesiacu tretí mesiac po sebe, pričom rast dosiahol 1,7 %. To je najvyššie tempo rastu od roku 2007. Na porovnanie, v auguste ceny vzrástli o 0,8 %.



Za trojmesačné obdobie do konca septembra sa ceny v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi zvýšili v Británii o 1,5 %. V medziročnom porovnaní vzrástli v septembri o 7,4 %. Aj v tomto prípade sa tempo rastu zrýchlilo, keď v auguste medziročný rast dosiahol 7,2 %.