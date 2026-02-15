< sekcia Ekonomika
Ceny nehnuteľností v Číne pokračujú v poklese
Zo 70 miest v prieskume čínskych štatistikov až 62 z nich vykázalo pokles cien. Na porovnanie, v decembri z rovnakého počtu miest ich pokles cien zaznamenalo 58.
Autor TASR
Peking 15. februára (TASR) - Ceny nehnuteľností v Číne pokračovali v poklese aj na začiatku tohto roka. To naznačuje, že dopyt spotrebiteľov je naďalej nízky. Problémy na čínskom realitnom trhu sa tak podľa všetkého v najbližšom období nezmenia. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá vývoj cien vypočítala na základe údajov čínskeho štatistického úradu.
Ceny nehnuteľností v Číne klesli v januári oproti decembru o 0,4 %. To je rovnaké tempo poklesu ako v poslednom mesiaci minulého roka. V medziročnom porovnaní klesli ceny o 3,1 % oproti decembrovému poklesu o 2,7 %. Znamená to najvýraznejší medziročný pokles cien za sedem mesiacov.
Zo 70 miest v prieskume čínskych štatistikov až 62 z nich vykázalo pokles cien. Na porovnanie, v decembri z rovnakého počtu miest ich pokles cien zaznamenalo 58.
Investori čakajú na signály zotavenia realitného trhu, ktorý je v kríze už od roku 2020, keď vláda zaviedla obmedzenia pre developerov s cieľom znížiť vysoký dlh sektora. Peking síce neskôr prišiel s viacerými opatreniami na podporu trhu s nehnuteľnosťami, na jeho úplné zotavenie to však stále nestačí.
