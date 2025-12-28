< sekcia Ekonomika
Ceny nehnuteľností v Nemecku naďalej rastú, nezmení sa to ani v 2026
Ceny nehnuteľností, ako aj nájomného, tlačí nahor viacero faktorov.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 28. decembra (TASR) - Ceny domov a bytov v Nemecku pokračujú v raste, napriek ekonomickým problémom. Uviedol to nemecký ekonomický inštitút IW, ktorý sa odvolal na údaje realitných maklérov a na správy z tohto sektora. Informovala o tom agentúra DPA.
Ceny nehnuteľností, ako aj nájomného, tlačí nahor viacero faktorov. Na jednej strane je to nedostatok domov a bytov v metropolitných oblastiach, ktoré vďaka pracovným ponukám každý rok lákajú desaťtisíce mladých ľudí. Okrem toho však na ceny nehnuteľností vplýva aj rastúci počet domácností jednotlivcov.
„To opäť zvyšuje dopyt po životnom priestore bez ohľadu na veľkosť populácie,“ povedal hlavný ekonóm ING Bank Carsten Brzeski. „Priemerná veľkosť domácnosti postupne klesá a momentálne predstavuje dve osoby,“ dodal. Na porovnanie, v roku 1991 domácnosti v Nemecku tvorilo v priemere 2,3 človeka. Nemci však rodiny zakladajú stále vo vyššom veku a klesá aj pôrodnosť.
Tento trend bude podľa ekonómov pokračovať. Záujemcovia o nové byty či domy, ako aj o prenájom, tak nemôžu počítať so zmiernením situácie ani v ďalších rokoch, uviedol expert IW v oblasti realít Michael Voigtländer. „Na budúci rok predpokladám rast cien domov a bytov o 3 % až 4 %,“ povedal Voigtländer. Ako však dodal, prudký rast ako po roku 2010 by hroziť nemal.
