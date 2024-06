Ceny nehnuteľností v Nemecku v 1. štvrťroku opäť klesli

Wiesbaden 21. júna (TASR) - Ceny rezidenčných nehnuteľností v Nemecku v 1. štvrťroku 2024 opäť klesli, už šiesty kvartál po sebe. Ukázali to v piatok údaje spolkového štatistického úradu Destatis. Pokračuje tak trend z minulého roka, ktorý vyvolali vysoké úrokové sadzby a rastúce náklady na výstavbu. TASR o tom informuje na základe správ DPA a RTTNews.



Konkrétne, ceny domov a bytov v Nemecku sa v prvých troch mesiacoch 2024 znížili medziročne o 5,7 % po revidovanom poklese o 7,2 % v predchádzajúcich troch mesiacoch, uviedol v piatok Destatis.



Na ilustráciu, v 3. štvrťroku 2023 sa ceny rezidenčných nehnuteľností v Nemecku prepadli o 10,2 %, čo bol najhorší výsledok v súčasnom cykle.



Za celý rok 2023 sa ceny domov a bytov v Nemecku znížili o 8,4 %, najviac od začiatku sledovania týchto údajov v roku 2000. Bol to zároveň ich prvý pokles od roku 2007.



V medzikvartálnom porovnaní sa ceny rezidenčných nehnuteľností v Nemecku v období január - marec 2024 znížili o 1,1 %.



Od polovice roka 2022, keď rozmach na trhu s bývaním v Nemecku dosiahol vrchol, tento trh klesá. Môže za to najmä prudký rast úrokových sadzieb, ktorý predražuje úvery. Mnoho ľudí si nemôže dovoliť vlastné bývanie a veľkým investorom sa už investície do výstavby nevyplácajú.



Dopyt po bývaní zároveň zostáva vysoký, najmä v mestách, zatiaľ čo nová výstavba je v útlme. V dôsledku toho počet stavebných povolení v apríli medziročne klesol o 17 %. Vzhľadom na nedostatok bytov požadujú stavebné a realitné združenia viac štátnych dotácií, najmä v mestských aglomeráciách.



Začiatkom tohto mesiaca Európska centrálna banka prvýkrát po piatich rokoch znížila úrokové sadzby, keďže inflácia v eurozóne sa konečne vracia k jej cieľu na úrovni 2 %. Ekonómovia očakávajú, že banka tento rok úroky ešte zníži.



Napriek tomu ekonóm ING Carsten Brzeski upozorňuje, že podmienky financovania ostávajú stále reštriktívne, čo bude ďalej tlmiť dopyt po úveroch na bývanie, takže silné oživenie trhu považuje za nepravdepodobné.



ING očakáva v tomto roku rast cien nehnuteľností v Nemecku o približne 1 %.