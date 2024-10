Ceny nemeckého dovozu sa v septembri vrátili k poklesu

Wiesbaden 31. októbra (TASR) - Ceny dovozu do Nemecka sa po troch mesiacoch rastu vrátili v septembri k poklesu, pričom pokles bol najvýraznejší za päť mesiacov. Dôvodom je najmä zníženie cien dovážaných energií. Uviedol to vo štvrtok nemecký štatistický úrad Destatis, ktorého údaje zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.



Ceny nemeckého dovozu klesli v septembri oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 1,3 % po 0,2-percentnom raste v auguste. Zároveň to bol najvýraznejší pokles od apríla, v ktorom sa dovozné ceny znížili o 1,7 %.



Pod pokles sa podpísali najmä ceny dovážaných energií. Tie klesli v septembri medziročne o 16,1 %. V rámci nich najprudšie klesli ceny nafty (-34,2 %) a benzínu, ktoré sa znížili o 30,9 %. Výrazne však klesli aj ceny elektriny a dovážanej ropy. V prvom prípade pokles dosiahol 22,2 % a v druhom 19,9 %.



Klesli aj ceny dovážaného plynu, aj keď miernejším tempom v porovnaní s ostatnými energetickými produktmi. Oproti septembru minulého roka sa znížili o 5,6 %.



Nižšie ceny, aj keď o menej než percento, vykázal aj dovoz polotovarov a kapitálových tovarov. Naopak, zvýšili sa ceny spotrebného tovaru (1,9 %), a to najmä ceny tovarov krátkodobej spotreby, kde rast dosiahol 2,4 %.



Ešte výraznejšie však vzrástli ceny dovážaných agroproduktov (7,3 %), najmä pre vysoký rast cien kakaa. Tie sa medziročne zvýšili až o 107,8 %.



Oproti predchádzajúcemu mesiacu ceny dovozu do Nemecka klesli, tempo poklesu sa však opäť nemenilo. Tak ako v júli a auguste aj v septembri klesli o 0,4 %.



Ceny exportu zaznamenali v septembri medziročný rast, jeho tempo sa však spomalilo na polovicu. Zvýšili sa o 0,4 %, zatiaľ čo v auguste vzrástli o 0,8 %. Medzimesačne zaznamenali mierny pokles o 0,1 %.