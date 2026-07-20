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Ceny nemeckých priemyselných výrobcov spomalili v júni tempo rastu
Ceny nemeckých výrobcov vzrástli v júni medziročne o 1,8 %, uviedol v pondelok nemecký štatistický úrad Destatis.
Autor TASR
Wiesbaden 20. júla (TASR) - Ceny nemeckých priemyselných výrobcov pokračovali v júni v raste, tretí mesiac po sebe, tempo rastu sa však zmiernilo. Na druhej strane, rast cien producentov je naďalej jeden z najvýraznejších za posledné tri roky. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Ceny nemeckých výrobcov vzrástli v júni medziročne o 1,8 %, uviedol v pondelok nemecký štatistický úrad Destatis. Oproti vývoju v predchádzajúcom mesiaci sa tak rast spomalil o 0,4 percentuálneho bodu a slabším tempom rástli ceny aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí počítali so spomalením rastu na 1,9 %. Na druhej strane, júnové tempo rastu je po máji (rast o 2,2 %) druhé najvýraznejšie od mája 2023.
Zvýšili sa najmä ceny polotovarov, konkrétne o 5,1 %. Rástli aj ceny energií, avšak iba miernym tempom, a to o 0,4 %. Bez započítania cien energií sa ceny nemeckých výrobcov zvýšili v júni medziročne o 2,4 %.
Rast vykázali aj ceny kapitálových tovarov a tovarov dlhodobej spotreby. V prvom prípade sa zvýšili o 2,1 % a v druhom o 1,8 %. Avšak ceny tovarov krátkodobej spotreby klesli o 2,2 %. Podpísali sa pod to nižšie ceny potravín, najmä masla a bravčového mäsa.
Na medzimesačnej báze zaznamenali ceny nemeckých producentov v júni pokles o 0,3 %, čo predstavuje prvý pokles oproti predchádzajúcemu mesiacu od februára. Zároveň vymazali májový rast v rovnakom rozsahu.
Ceny nemeckých výrobcov vzrástli v júni medziročne o 1,8 %, uviedol v pondelok nemecký štatistický úrad Destatis. Oproti vývoju v predchádzajúcom mesiaci sa tak rast spomalil o 0,4 percentuálneho bodu a slabším tempom rástli ceny aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí počítali so spomalením rastu na 1,9 %. Na druhej strane, júnové tempo rastu je po máji (rast o 2,2 %) druhé najvýraznejšie od mája 2023.
Zvýšili sa najmä ceny polotovarov, konkrétne o 5,1 %. Rástli aj ceny energií, avšak iba miernym tempom, a to o 0,4 %. Bez započítania cien energií sa ceny nemeckých výrobcov zvýšili v júni medziročne o 2,4 %.
Rast vykázali aj ceny kapitálových tovarov a tovarov dlhodobej spotreby. V prvom prípade sa zvýšili o 2,1 % a v druhom o 1,8 %. Avšak ceny tovarov krátkodobej spotreby klesli o 2,2 %. Podpísali sa pod to nižšie ceny potravín, najmä masla a bravčového mäsa.
Na medzimesačnej báze zaznamenali ceny nemeckých producentov v júni pokles o 0,3 %, čo predstavuje prvý pokles oproti predchádzajúcemu mesiacu od februára. Zároveň vymazali májový rast v rovnakom rozsahu.