< sekcia Ekonomika
Ceny nemeckých výrobcov klesli najprudšie za takmer dva roky
Ceny nemeckých výrobcov klesli v novembri medziročne o 2,3 % po 1,8-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Wiesbaden 19. decembra (TASR) - Ceny nemeckých priemyselných výrobcov pokračovali v novembri v poklese, už deviaty mesiac po sebe, pričom tempo poklesu dosiahlo najvyššiu úroveň za takmer dva roky. Údaje nemeckého štatistického úradu Destatis zverejnil server tradingeconomics.
Ceny nemeckých výrobcov klesli v novembri medziročne o 2,3 % po 1,8-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci. Rozsah poklesu, ktorý bol najvýraznejší od apríla 2024, prekonal aj očakávania ekonómov. Tí počítali s poklesom cien producentov o 2,2 %.
Pod zrýchlenie poklesu cien výrobcov sa podpísali najmä nižšie náklady na energie. Tie klesli o 9 %. V rámci nich sa najviac znížili ceny plynu, a to o 14,2 %. Klesli aj ceny polotovarov, konkrétne o 0,2 %.
Naopak, ceny tovarov krátkodobej spotreby, ako aj tovarov dlhodobej spotreby a kapitálových tovarov vzrástli. V prípade tovarov krátkodobej spotreby sa zvýšili o 1,3 %, tovarov dlhodobej spotreby o 1,8 % a kapitálových tovarov o 1,9 %.
Na medzimesačnej báze ceny nemeckých priemyselných výrobcov v novembri nečakane stagnovali. Očakával sa ich mierny rast o 0,1 %, teda rovnaké tempo rastu, ako zaznamenali v októbri.
Ceny nemeckých výrobcov klesli v novembri medziročne o 2,3 % po 1,8-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci. Rozsah poklesu, ktorý bol najvýraznejší od apríla 2024, prekonal aj očakávania ekonómov. Tí počítali s poklesom cien producentov o 2,2 %.
Pod zrýchlenie poklesu cien výrobcov sa podpísali najmä nižšie náklady na energie. Tie klesli o 9 %. V rámci nich sa najviac znížili ceny plynu, a to o 14,2 %. Klesli aj ceny polotovarov, konkrétne o 0,2 %.
Naopak, ceny tovarov krátkodobej spotreby, ako aj tovarov dlhodobej spotreby a kapitálových tovarov vzrástli. V prípade tovarov krátkodobej spotreby sa zvýšili o 1,3 %, tovarov dlhodobej spotreby o 1,8 % a kapitálových tovarov o 1,9 %.
Na medzimesačnej báze ceny nemeckých priemyselných výrobcov v novembri nečakane stagnovali. Očakával sa ich mierny rast o 0,1 %, teda rovnaké tempo rastu, ako zaznamenali v októbri.