< sekcia Ekonomika
Ceny nemeckých výrobcov klesli najslabším tempom za posledný rok
Pokles je miernejší aj v porovnaní s očakávaniami ekonómov. Tí počítali so znížením cien výrobcov o 0,5 %.
Autor TASR
Wiesbaden 20. apríla (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov v Nemecku pokračovali v marci v poklese, tempo poklesu sa však spomalilo na najnižšiu úroveň za posledný rok. Informoval o tom portál tradingeconomics, ktorý zverejnil údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.
Ceny výrobcov v Nemecku klesli v marci medziročne o 0,2 %. To je výrazné spomalenie poklesu po februárovom vývoji, keď pokles dosiahol 3,3 %. Zatiaľ čo vo februári to znamenalo najprudší pokles od apríla minulého roka, marcový pokles bol najmiernejší od marca minulého roka, keď ceny producentov s poklesom začali.
Pokles je miernejší aj v porovnaní s očakávaniami ekonómov. Tí počítali so znížením cien výrobcov o 0,5 %.
Za prudkým spomalením poklesu sú najmä ceny energií. Tie v marci klesli medziročne o 3,2 %, zatiaľ čo vo februári sa oproti rovnakému mesiacu minulého roka znížili o 12,5 %. Bez ich započítania sa ceny nemeckých priemyselných výrobcov zvýšili o 1,3 %.
Klesli aj ceny tovarov krátkodobej spotreby, najmä v dôsledku lacnejších potravín a v rámci nich najmä masla a bravčového mäsa. Ceny tovarov krátkodobej spotreby sa znížili o 0,3 %.
Naopak, ceny kapitálových tovarov zaznamenali rast o 1,9 % a v rovnakom rozsahu sa zvýšili aj ceny tovarov dlhodobej spotreby. Vzrástli aj ceny polotovarov, a to o 1,5 %.
Na medzimesačnej báze zaznamenali ceny nemeckých producentov rast o 2,5 %. To je najvýraznejšie tempo rastu od augusta 2022 a výrazne vyššie, než očakávali analytici, ktorí počítali s rastom o 1,4 %. Najviac ich ovplyvnili ceny energií, ktoré sa medzimesačne zvýšili o 7,5 %.
