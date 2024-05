Ceny nemeckých výrobcov klesli v apríli 10. mesiac po sebe

Wiesbaden 21. mája (TASR) - Ceny nemeckých výrobcov pokračovali minulý mesiac v poklese, pričom tempo poklesu sa zrýchlilo. Uviedol to v utorok nemecký štatistický úrad Destatis, ktorého údaje zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.



Ceny nemeckých producentov klesli v apríli medziročne o 3,3 % po 2,9-percentnom poklese v prechádzajúcom mesiaci. Rozsah poklesu bol o niečo výraznejší, než predpokladali analytici, ktorí počítali so zrýchlením tempa poklesu na 3,2 %.



Ceny výrobcov tak klesli už 10. mesiac po sebe, pričom najväčšou mierou ich ovplyvnili klesajúce ceny energií. Tie sa znížili o 8,2 %, za čím sú najmú ceny plynu a elektrickej energie. V prvom prípade pokles dosiahol 18 % a v druhom 14 %. Klesli aj ceny polotovarov, a to o 3,1 %.



Naopak, ceny tovarov krátkodobej spotreby sa zvýšili o 0,3 % a ceny tovarov dlhodobej spotreby o 1 %. Ešte výraznejšie vzrástli ceny kapitálových tovarov, kde rast dosiahol 2,4 %.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa ceny nemeckých výrobcov v apríli zvýšili o 0,2 %. Bolo to rovnaké tempo rastu ako v marci a zároveň v súlade s očakávaniami analytikov.