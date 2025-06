Ceny nemeckých výrobcov klesli v máji najvýraznejšie za osem mesiacov

Wiesbaden 20. júna (TASR) - Ceny nemeckých priemyselných výrobcov klesli v máji tretí mesiac po sebe, pričom tempo poklesu bolo najvýraznejšie za osem mesiacov. Údaje nemeckého štatistického úradu Destatis zverejnili agentúra Reuters a portál tradingeconomics.



Ceny nemeckých producentov klesli v máji oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 1,2 %. Je to tretí pokles v rade, tempo poklesu sa však od marca neustále zrýchľuje, pričom to májové bolo najvýraznejšie od septembra minulého roka.



Za májovým poklesom boli najmä náklady na energie, ktoré klesli o 6,7 %. V rámci energetického sektora sa najviac znížili ceny vykurovacieho oleja, a to o 10,2 %. Ceny elektriny medziročne klesli o 8,1 %, zemného plynu o 7,1 % a motorových palív o 6,5 %.



Okrem toho pokles zaznamenali aj ceny polotovarov, aj keď bol iba mierny. V porovnaní s májom minulého roka dosiahol 0,2 %. Naopak, ceny spotrebných tovarov sa zvýšili a rast zaznamenali aj ceny kapitálových tovarov.



V medzimesačnom porovnaní ceny nemeckých výrobcov klesli v máji o 0,2 %. Tempo poklesu bolo miernejšie oproti aprílu aj v porovnaní s odhadmi analytikov. V apríli sa ceny výrobcov znížili oproti marcu o 0,6 % a analytici za máj očakávali pokles o 0,3 %.