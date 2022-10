Ceny nemeckých výrobcov pokračovali v septembri v rekordnom raste

Wiesbaden 20. októbra (TASR) - Ceny nemeckých priemyselných výrobcov pokračovali v septembri v rekordnom raste, pričom sa očakávalo jeho spomalenie. Dôvodom sú ceny energií, ktorých rast opätovne prekonal 130 %. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis. Informoval o tom portál RTTNews.



Ceny nemeckých producentov vzrástli v septembri medziročne o 45,8 %, čo je rovnaké tempo rastu ako v predchádzajúcom mesiaci. Je to zároveň najvyšší rast v histórii meraní. Analytici pritom počítali so spomalením rastu na 44,7 %.



Vývoj cien producentov ovplyvnili opäť ceny energií, ktoré sa v septembri zvýšili medziročne o 132 %. Bez ich započítania ceny priemyselných výrobcov oproti septembru minulého roka vzrástli o 14 %. Ceny polotovarov sa medziročne zvýšili o 16,8 % a ceny kapitálových tovarov o 7,8 %.



V medzimesačnom porovnaní sa tempo rastu cien producentov v septembri výrazne spomalilo. Zatiaľ čo v auguste sa ceny nemeckých výrobcov oproti júlu zvýšili o 7,9 %, v septembri oproti augustu vzrástli o 2,3 %. Aj v tomto prípade však analytici počítali s výraznejším spomalením rastu, a to na 1,3 %.