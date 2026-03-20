Ceny nemeckých výrobcov sa vo februári oslabili
Autor TASR
Berlín 20. marca (TASR) - Ceny nemeckých priemyselných výrobcov sa vo februári znížili viac, ako sa očakávalo. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa oslabili o 3,3 % po tom, ako v januári medziročne klesli o 3 %. Februárový pokles bol najvýraznejší od apríla 2024. Ukázali to údaje, ktoré v piatok zverejnil spolkový štatistický úrad Destatis. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ekonómovia očakávali, že oproti februáru minulého roka sa nemecké výrobné ceny znížia len o 2,7 %. Hlavným dôvodom poklesu bolo to, že oproti februáru 2025 boli nižšie ceny energií, a to o 12,5 %. Bez zahrnutia energií ceny nemeckých výrobcov medziročne o 1 % vzrástli po tom, ako v januári stúpli o 1,2 %.
Ceny tovarov krátkodobej spotreby sa oslabili o 0,6 %. Ceny tovarov dlhodobej spotreby však vzrástli o 2 % a investičné tovary zdraželi o 1,7 %. Ceny polotovarov sa zvýšili o 1,1 %.
Medzimesačne sa nemecké výrobné ceny vo februári znížili o 0,5 %. Nenaplnili sa tak očakávania analytikov, ktorí prognózovali, že oproti januáru o 0,3 % stúpnu.
