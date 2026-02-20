< sekcia Ekonomika
Ceny nemeckých výrobcov v januári klesli viac, ako sa očakávalo
Ceny priemyselných výrobcov v Nemecku v januári medziročne klesli o 3 % po tom, ako sa v predchádzajúcom mesiaci znížili o 2,5 %.
Autor TASR
Wiesbaden 20. februára (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov v Nemecku v januári medziročne klesli o 3 % po tom, ako sa v predchádzajúcom mesiaci znížili o 2,5 %. Ich pokles bol výraznejší, ako očakávali analytici, ktorí odhadovali, že sa znížia o 2,1 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Motorom poklesu výrobných cien v krajine bolo zlacnenie energií o 11,8 %. Ceny zemného plynu sa oslabili o 13,7 %, elektriny o 11,2 % a produktov z minerálnych olejov o 8 %. Diaľkové vykurovanie zlacnelo o 0,3 % a ceny vykurovacieho oleja sa v porovnaní s januárom minulého roka oslabili o 11,9 %. Mierne sa znížili aj ceny tovarov krátkodobej spotreby, a to o 0,2 %, hlavne v dôsledku zlacnenia potravín o 1,3 %. Pohonné látky však medziročne o 0,3 % zdraželi.
Ceny nemeckých priemyselných výrobcov bez zarátania cien energií sa v januári medziročne zvýšili o 1,2 % po decembrovom raste o 0,9 %. Stúpli ceny investičných tovarov (1,8 %) a tovarov dlhodobej spotreby (2,1 %).
Medzimesačne sa ceny výrobcov v Nemecku v januári oslabili o 0,6 % po poklese o 0,2 % v predchádzajúcom mesiaci. Trh očakával, že v januári sa o 0,3 % zvýšia.
Motorom poklesu výrobných cien v krajine bolo zlacnenie energií o 11,8 %. Ceny zemného plynu sa oslabili o 13,7 %, elektriny o 11,2 % a produktov z minerálnych olejov o 8 %. Diaľkové vykurovanie zlacnelo o 0,3 % a ceny vykurovacieho oleja sa v porovnaní s januárom minulého roka oslabili o 11,9 %. Mierne sa znížili aj ceny tovarov krátkodobej spotreby, a to o 0,2 %, hlavne v dôsledku zlacnenia potravín o 1,3 %. Pohonné látky však medziročne o 0,3 % zdraželi.
Ceny nemeckých priemyselných výrobcov bez zarátania cien energií sa v januári medziročne zvýšili o 1,2 % po decembrovom raste o 0,9 %. Stúpli ceny investičných tovarov (1,8 %) a tovarov dlhodobej spotreby (2,1 %).
Medzimesačne sa ceny výrobcov v Nemecku v januári oslabili o 0,6 % po poklese o 0,2 % v predchádzajúcom mesiaci. Trh očakával, že v januári sa o 0,3 % zvýšia.