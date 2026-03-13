< sekcia Ekonomika
Ceny nemeckých výrobcov vo februári medziročne opäť stúpli
Celkové ceny smerom nahor do značnej miery posunulo prudké zdraženie neželezných rúd, neželezných kovov a súvisiacich polotovarov, a to o 44,9 %. Ceny potravín, nápojov a tabaku vzrástli o 0,8 %.
Autor TASR
Wiesbaden 13. marca (TASR) - Ceny výrobcov v Nemecku vo februári medziročne vzrástli o 1,2 % po tom, ako sa rovnakým tempom posilnili aj v predchádzajúcom mesiaci. Ukázali to údaje, ktoré v piatok zverejnil spolkový štatistický úrad Destatis. Nemecké výrobné ceny sa tak zvýšili už pätnásty mesiac v rade. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Celkové ceny smerom nahor do značnej miery posunulo prudké zdraženie neželezných rúd, neželezných kovov a súvisiacich polotovarov, a to o 44,9 %. Ceny potravín, nápojov a tabaku vzrástli o 0,8 %. Najviac sa zvýšili ceny cukru, cukroviniek a pečiva (9,1 %) a mäsa a mäsových výrobkov (3,7 %). Ceny obilnín, tabaku, semien a krmív pre zvieratá však klesli (-7,4 %) a znížili sa aj ceny mlieka, mliečnych výrobkov, vajec, jedlých olejov a jedlých tukov (-6,6 %).
Oproti januáru nemecké výrobné ceny vo februári stúpli o 0,6 %. Ich medzimesačný rast sa tak spomalil po januárovom posilnení o 0,9 %. Napriek tomu bol silnejší v porovnaní s prognózami analytikov, ktorí v priemere očakávali, že bude na úrovni 0,4 %.
Celkové ceny smerom nahor do značnej miery posunulo prudké zdraženie neželezných rúd, neželezných kovov a súvisiacich polotovarov, a to o 44,9 %. Ceny potravín, nápojov a tabaku vzrástli o 0,8 %. Najviac sa zvýšili ceny cukru, cukroviniek a pečiva (9,1 %) a mäsa a mäsových výrobkov (3,7 %). Ceny obilnín, tabaku, semien a krmív pre zvieratá však klesli (-7,4 %) a znížili sa aj ceny mlieka, mliečnych výrobkov, vajec, jedlých olejov a jedlých tukov (-6,6 %).
Oproti januáru nemecké výrobné ceny vo februári stúpli o 0,6 %. Ich medzimesačný rast sa tak spomalil po januárovom posilnení o 0,9 %. Napriek tomu bol silnejší v porovnaní s prognózami analytikov, ktorí v priemere očakávali, že bude na úrovni 0,4 %.