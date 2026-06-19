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Ceny nemeckých výrobcov vzrástli v máji najprudšie za tri roky
Ceny priemyselných výrobcov v Nemecku vzrástli v máji oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 2,2 % po aprílovom raste o 1,7 %.
Autor TASR
Wiesbaden 19. júna (TASR) - Ceny nemeckých producentov vzrástli v máji medziročne o viac než 2 %. Zvýšili sa tak druhý mesiac v rade, pričom tempo rastu bolo najvýraznejšie za tri roky. Na druhej strane, vzrástli miernejším tempom, než aké predpokladali ekonómovia. Údaje nemeckého štatistického úradu Destatis zverejnil portál tradingeconomics.
Ceny priemyselných výrobcov v Nemecku vzrástli v máji oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 2,2 % po aprílovom raste o 1,7 %. Tempo rastu tak bolo najvyššie od mája 2023. Ekonómovia však očakávali ešte výraznejší rast, konkrétne o 2,5 %.
Výrazne sa zvýšili ceny polotovarov, o 4,2 %. Ceny energií vzrástli o 2,5 %, pričom v rámci tohto sektora vyskočili v dôsledku vojny na Blízkom východe najmä ceny minerálnych olejov. Tie vzrástli o takmer 35 %. Okrem toho sa o 2 % zvýšili ceny kapitálových tovarov a rovnakým tempom vzrástli aj ceny tovarov dlhodobej spotreby.
Naopak, ceny tovarov krátkodobej spotreby o 1,7 % klesli. Podpísali sa pod to lacnejšie ceny potravín, najmä masla a bravčového mäsa.
V medzimesačnom porovnaní sa ceny nemeckých výrobcov zvýšili v máji o 0,3 %. Na porovnanie, v apríli zaznamenali rast o 1,2 %.
Ceny priemyselných výrobcov v Nemecku vzrástli v máji oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 2,2 % po aprílovom raste o 1,7 %. Tempo rastu tak bolo najvyššie od mája 2023. Ekonómovia však očakávali ešte výraznejší rast, konkrétne o 2,5 %.
Výrazne sa zvýšili ceny polotovarov, o 4,2 %. Ceny energií vzrástli o 2,5 %, pričom v rámci tohto sektora vyskočili v dôsledku vojny na Blízkom východe najmä ceny minerálnych olejov. Tie vzrástli o takmer 35 %. Okrem toho sa o 2 % zvýšili ceny kapitálových tovarov a rovnakým tempom vzrástli aj ceny tovarov dlhodobej spotreby.
Naopak, ceny tovarov krátkodobej spotreby o 1,7 % klesli. Podpísali sa pod to lacnejšie ceny potravín, najmä masla a bravčového mäsa.
V medzimesačnom porovnaní sa ceny nemeckých výrobcov zvýšili v máji o 0,3 %. Na porovnanie, v apríli zaznamenali rast o 1,2 %.