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Ceny nemeckých výrobcov vzrástli v máji najprudšie za tri roky

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ceny priemyselných výrobcov v Nemecku vzrástli v máji oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 2,2 % po aprílovom raste o 1,7 %.

Autor TASR
Wiesbaden 19. júna (TASR) - Ceny nemeckých producentov vzrástli v máji medziročne o viac než 2 %. Zvýšili sa tak druhý mesiac v rade, pričom tempo rastu bolo najvýraznejšie za tri roky. Na druhej strane, vzrástli miernejším tempom, než aké predpokladali ekonómovia. Údaje nemeckého štatistického úradu Destatis zverejnil portál tradingeconomics.

Ceny priemyselných výrobcov v Nemecku vzrástli v máji oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 2,2 % po aprílovom raste o 1,7 %. Tempo rastu tak bolo najvyššie od mája 2023. Ekonómovia však očakávali ešte výraznejší rast, konkrétne o 2,5 %.

Výrazne sa zvýšili ceny polotovarov, o 4,2 %. Ceny energií vzrástli o 2,5 %, pričom v rámci tohto sektora vyskočili v dôsledku vojny na Blízkom východe najmä ceny minerálnych olejov. Tie vzrástli o takmer 35 %. Okrem toho sa o 2 % zvýšili ceny kapitálových tovarov a rovnakým tempom vzrástli aj ceny tovarov dlhodobej spotreby.

Naopak, ceny tovarov krátkodobej spotreby o 1,7 % klesli. Podpísali sa pod to lacnejšie ceny potravín, najmä masla a bravčového mäsa.

V medzimesačnom porovnaní sa ceny nemeckých výrobcov zvýšili v máji o 0,3 %. Na porovnanie, v apríli zaznamenali rast o 1,2 %.
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