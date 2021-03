Ceny nemeckých výrobcov vzrástli vo februári o takmer 2 %

Wiesbaden 19. marca (TASR) - Ceny nemeckých výrobcov vzrástli vo februári tretí mesiac po sebe, pričom rast dosiahol takmer dvojročné maximum. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.



Ceny priemyselných výrobcov vzrástli vo februári medziročne o 1,9 % po 0,9-percentnom raste v prvom mesiaci roka. Je to najvýraznejší rast od mája 2019. Napriek tomu bol rast o niečo miernejší, než očakávali ekonómovia, ktorí počítali so zrýchlením rastu cien producentov na 2 %.



Pod výrazný rast cien výrobcov sa do veľkej miery podpísali ceny energií, ktoré vzrástli o 3,7 %. Bez ich započítania sa ceny nemeckých producentov zvýšili vo februári medziročne o 1,4 %.



Okrem toho výrazne rástli aj ceny polotovarov, a to o 3,8 %. Ceny tovarov dlhodobej spotreby a kapitálových tovarov vzrástli o 1,4 %, respektíve o 0,8 %. Naopak, ceny tovarov krátkodobej spotreby o 2 % klesli.



Na medzimesačnej báze sa ceny nemeckých priemyselných producentov zvýšili vo februári o 0,7 % a potvrdili tak odhady ekonómov. V predchádzajúcom mesiaci rast dosiahol 1,4 %.