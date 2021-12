Ceny nemeckých výrobcov zrýchlili rast na nové 70-ročné maximum

Wiesbaden 17. decembra (TASR) - Ceny nemeckých priemyselných výrobcov vzrástli v novembri o takmer pätinu, čo predstavuje nový najvýraznejší rast za posledných sedem desaťročí. Informoval o tom v piatok nemecký štatistický úrad Destatis.



Ceny producentov vzrástli v novembri medziročne o 19,2 % po októbrovom raste o 18,4 %. Novembrový vývoj tak predstavuje nový najvýraznejší rast cien výrobcov od novembra 1951, v ktorom sa zvýšili o 20,6 %. Napriek tomu neprekonali odhady ekonómov, ktorí počítali so zrýchlením rastu cien až na 19,9 %.



Pod novembrový rast cien producentov sa podpísali najmä ceny energií. Tie sa zvýšili medziročne o 49,4 %, čo je dôsledok prudkého zvýšenia nákladov na distribúciu zemného plynu. Ich rast predstavoval 83,4 %. Výrazne rástli aj ceny elektriny, a to o 48 %.



Bez započítania nákladov na energie sa ceny nemeckých producentov zvýšili v novembri medziročne o 9,9 %. V októbri rast dosiahol 9,2 %.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa ceny výrobcov zvýšili v novembri o 0,8 %. Tempo rastu sa tak v porovnaní s medzimesačným vývojom v októbri prudko spomalilo, keď v danom mesiaci ceny producentov vzrástli o 3,8 %. Bol to zároveň najslabší medzimesačný rast za posledných sedem mesiacov.



Novembrové spomalenie rastu cien bolo výraznejšie aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí očakávali, že ceny producentov vzrastú v novembri o 1,4 %.