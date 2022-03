Ceny niklu a hliníka vzrástli, pohybujú sa blízko predchádzajúcich max

Londýn 2. marca (TASR) - Ceny niklu a hliníka v stredu vzrástli a pohybujú sa blízko maxím, ktoré zaznamenali v predchádzajúcich dňoch. Náladu na trhoch ovplyvňujú celosvetové sankcie proti Rusku za inváziu na Ukrajinu, ktoré so sebou nesú riziko výpadkov v dodávkach kľúčových surovín vrátane priemyselných kovov. To v situácii, keď zásoby týchto surovín sú na nízkej úrovni. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena trojmesačného kontraktu na nikel na Londýnskej burze kovov LME vzrástla v stredu do 7.26 h SEČ o 0,7 % na 25.290 USD (22.657,23 eura) za tonu. Drží sa tak v blízkosti vyše 10-ročného maxima, ktoré zaznamenala minulý týždeň. Nikel patrí ku kľúčovým surovinám používaným pri výrobe nehrdzavejúcej ocele. Cena najobchodovanejšieho aprílového kontraktu na burze v Šanghaji sa zvýšila o 2,3 % na v prepočte 28.482,47 USD za tonu.



Tri najväčšie spoločnosti v oblasti kontajnerovej prepravy pozastavili v reakcii na útok Ruska na Ukrajinu a následné sankcie prepravu tovarov z a do Ruska. "Zaznamenávame stále viac signálov, že geopolitické riziká sa už pretavili do problémov s dodávkami," uviedla banka ING v informácii pre klientov. To vplýva aj na ceny kovov, ktorých je Rusko významným exportérom, ako sú hliník a nikel. Na celosvetovej produkcii niklu sa krajina podieľa zhruba 7 % a hliníka približne 6 %.



Rast zaznamenala aj cena hliníka. Cena trojmesačného kontraktu na LME vzrástla o 0,3 % na 3487 USD/tona. Drží sa tak v blízkosti historického maxima, ktoré dosiahla v pondelok 28. februára a ktoré predstavovalo 3525 USD/tona.



(1 EUR = 1,1162 USD)