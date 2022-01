Ceny novostavieb v Bratislave medziročne vzrástli o takmer 20 percent

Na archívnej snímke stavenisko v bratislavskom Podhradí, kde sa uskutočňuje výstavba developerského projektu Vydrica. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 21. januára (TASR) - Ceny novostavieb v Bratislave medziročne vzrástli o 18,4 %. Byty ponúkané v novostavbách v rámci Bratislavy dosiahli koncom minulého roka priemernú cenu 4256 eur za štvorcový meter (m2). Konštatujú to analytici zo spoločnosti Bencont Investment.Podľa nich došlo tak k ďalšiemu výraznému cenovému skoku a nárast cien za vlaňajší rok tým pádom dosiahol 18,4 %. Ide o najvyšší medziročný rast cien bytov v Bratislave od roku 2008. Počet voľných bytov sa opäť znížil, keď sa koncom roka z prvej ruky predávalo už 2072 bytov. Počet predaných bytov za minulý rok presiahol 2800 bytov, čo je v porovnaní s rokom 2020 nárast o takmer 17 %.K vysokému rastu výrazne prispel posledný štvrťrok, v ktorom došlo k cenovému skoku o 4,5 % oproti 3. štvrťroku 2021. K cenovému rastu prispela nová ponuka bytov, ktorá sa skladala prevažne z projektov stredného segmentu bývania, no aj napriek tomu dosahovala priemerná cena týchto bytov 3900 eur/m2. Okrem toho došlo k zdražovaniu bytov v už existujúcich projektoch, takisto najmä v strednom segmente bývania.Z pohľadu jednotlivých okresov bol najväčšou anomáliou okres Bratislava V, kde priemerná cena na štvorcový meter medziročne vzrástla o 44 %. Dôvodom je veľmi nízka ponuka voľných bytov a príchod nového projektu Nesto, ktorý koncom roka tvoril polovicu ponuky novostavieb v tomto okrese a výrazne tak ovplyvnil priemernú cenu.Čo sa kúpnej ceny týka, priemerne drahý byt v Bratislave sa koncom roka ponúkal za 267.000 eur. Priemerná absolútna cena tak medziročne vzrástla o 14,1 %, čo je pomalšie tempo rastu v porovnaní s jednotkovými cenami. Dôvodom je nižšia priemerná rozloha voľných bytov, ktorá koncom minulého roka dosahovala 64,5 m2, resp. bola o 4,2 % nižšia ako koncom roka 2020.poznamenal hlavný analytik spoločnosti Rudolf Bruchánik. Nízka ponuka podľa neho znamená nízku konkurenciu na strane predávajúcich, čo má pri stále vysokom dopyte za následok cenový rast.pokračoval.Počet predaných bytov za posledný štvrťrok 2021 dosiahol 642 bytov, čo predstavuje rovnakú úroveň predaja ako v predošlom, treťom štvrťroku. Najpredávanejším artiklom boli dvojizbové byty s takmer polovičným podielom na celkovom predaji novostavieb v Bratislave. Priemerná jednotková cena predaných bytov sa pohybovala na úrovni 3861 eur/m2. V porovnaní s tretím štvrťrokom tak ostala na rovnakej úrovni, no medziročne vzrástla o 20 %.