Ceny novostavieb v Bratislave prvýkrát prekonali 4000 eur za m2

Bratislava 16. júla (TASR) – Priemerná cena novostavieb v hlavnom meste prvýkrát prekonala hranicu 4000 eur za štvorcový meter (m2) vrátane DPH. Medziročne tak ide o zvýšenie o 13,7 %. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Bencont Investments. Ide pritom o nárast aj v medzikvartálnom meradle, a to o 8,2 %.



Najvyšší rast cien oproti úvodným trom mesiacom roka zaznamenala spoločnosť v okresoch Bratislava 2 a Bratislava 4, ktoré spolu zodpovedali za takmer 80 % novej ponuky v hlavnom meste. "Práve nová ponuka v týchto okresoch, ktorá bola výrazne drahšia než už existujúca ponuka, významne prispela k rastu priemernej ceny v Bratislave. Najlacnejším sa stal okres Bratislava 3, tu však treba poznamenať, že väčšinu ponuky tvoria byty v okrajových častiach Rače a Nového Mesta," podotkla spoločnosť.



Priemerná absolútna cena bytov bola v 2. štvrťroku na úrovni 248.000 eur vrátane DPH, čo predstavuje medziročný nárast o 6,7 %. Oproti jednotkovej cene za m2 tak byty draželi pomalšie, podľa analytikov za to môže pokles priemernej rozlohy bytov zo 67,7 m2 na 64,2 m2.



Analytici zdôraznili, že predaj novostavieb v Bratislave bol v 2. kvartáli jeden z najsilnejších od začiatku koronakrízy. Priemerná jednotková cena predaných bytov bola na úrovni 3695 eur za m2, čo znamená 12,1-percentný medziročný nárast.



Spolu sa v Bratislave v 2. kvartáli predalo 810 bytov v rámci novostavieb. "Vzhľadom na veľkosť ponuky ide o jeden z najsilnejších predajov za posledné roky a hovorí o tom, že pri aktuálnom dopyte by ponuka nevydržala ani jeden rok," poznamenal hlavný analytik spoločnosti Rudolf Bruchánik.



Ako okomentovali analytici, prudké oživenie realitného trhu nie je prekvapením, byty však zdraželi viac, než sa očakávalo. Podľa spoločnosti za to môže rýchly výpredaj lacnejších bytov, zdražovanie v rámci jednotlivých projektov a tiež príchod nových bytov. Ceny bytov však už klasicky zvyšuje aj nedostatok ponuky a po novom aj drahší stavebný materiál.



Pokles či stagnáciu cien nehnuteľností podľa Bruchánika očakávať nemožno. "Môžeme však očakávať spomalenie tempa rastu cien nehnuteľností, keďže dochádza k zhoršeniu dostupnosti bývania tým, že úrokové sadzby na hypotekárnych úveroch už neklesajú a mzdy rastú tretinovým tempom oproti nehnuteľnostiam," skonštatoval analytik. Za rok 2021 očakáva rast cien na úrovni 10 – 15 % a po tomto roku očakáva spomalenie tempa rastu na úroveň 5 – 10 %.