Ceny novostavieb v metropolách krajín V4 rastú rýchlejšie ako príjmy
Autor TASR
Bratislava 20. apríla (TASR) - Ceny nových bytov v Bratislave, Prahe, Varšave a Budapešti rastú rýchlejšie ako príjmy ľudí. Napriek spoločným trendom existujú medzi nimi rozdiely v tempe rastu cien a príjmov, rýchlosti výstavby, dostupnosti bývania aj v tom, ako rýchlo sa predávajú nové byty. Spoločnosť Cushman & Wakefield porovnala štyri metropoly krajín V4 na základe dát z Builtmind.
K prvému štvrťroku 2026 mala Varšava dostupných 14.770 nových bytov, Budapešť 9490, Praha 5870 a Bratislava 3730. Podľa prepočtu novostavieb v ponuke Varšava má 7,9 dostupného bytu na 1000 obyvateľov, Bratislava 7,8, Budapešť 5,3 a Praha 4,2.
Jednou z príčin najnižšieho pomeru novostavieb na počet obyvateľov v Prahe je dlhodobo komplikovaný a zdĺhavý povoľovací proces, ktorý spomaľuje vstup nových projektov na trh. Podobný problém, aj keď v menšej miere, sa týka aj Bratislavy.
„Varšava zaznamenala za posledných šesť rokov najvyšší rast cien novostavieb - o 127 %, pričom stále zostáva cenovo najlacnejšou v regióne,“ uviedol analytik Cushman & Wakefield Lukáš Brath. Štvorcový meter (m2) nového bytu v poľskej metropole stojí 4330 eur. „Na druhej strane je Praha s najpomalším rastom o 73 % a najvyššou absolútnou cenou 6400 eur za m2,“ podotkol. Bratislava zaznamenala za šesť rokov nárast cien nových bytov o 90 % na 4540 eur za m2, Budapešť o 83 % na 5320 eur za m2.
Ceny novostavieb sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Tá je na Slovensku 23 %, v Maďarsku 5 %, Poľsku 8 % a Česku 12 %. Znížená DPH na bývanie podľa spoločnosti výrazne podporuje dostupnosť novostavieb a ich výstavbu.
„V rámci strednej Európy je Praha jediným trhom, kde rast miezd relatívne drží krok s rastom cien novostavieb. Naopak, v ostatných metropolách, najmä vo Varšave a v Bratislave, sa rozdiel medzi príjmami a cenami bývania za posledných šesť rokov výrazne prehĺbil,“ porovnal Brath.
V Bratislave vzrástli nominálne mzdy za to isté obdobie o 43 %. Vysoká inflácia z rokov 2022 a 2023 prispela k tomu, že reálna kúpyschopnosť domácností narástla len minimálne. Vo Varšave sa nominálne mzdy zvýšili o 59 %, v Prahe o 57 %, v Budapešti o 56 %.
Pomer predaných bytov voči celkovej ponuke za posledných päť štvrťrokov dosiahol v Bratislave 20 %, vo Varšave 22,3 %, v Prahe 28,8 %. Zdravá miera absorpcie pre takéto mestá sa podľa Cushman & Wakefield pohybuje v rozmedzí 20 až 30 %, trhy teda nie sú prehriate ani nestagnujú.
