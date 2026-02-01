Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ceny nových domov na čínskom trhu sa v januári medzimesačne zvýšili

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Ceny starších domov na čínskom trhu však v januári medzimesačne klesli o 0,85 % po decembrovom medzimesačnom znížení o 0,97 %.

Autor TASR
Peking 1. februára (TASR) - Priemerné ceny nových domov v 100 čínskych mestách v januári vzrástli. Ukázali to údaje, ktoré v nedeľu zverejnila China Index Academy, zaoberajúca sa prieskumom realitného trhu v krajine. Ceny nových domov medzimesačne stúpli o 0,18 % po decembrovom posilnení o 0,28 %. Tento vývoj sa pripisuje vládnym záväzkom stabilizovať sektor. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Ceny starších domov na čínskom trhu však v januári medzimesačne klesli o 0,85 % po decembrovom medzimesačnom znížení o 0,97 %. Čínsky sektor obytných nehnuteľností zápasí s ťažkosťami odvtedy, ako prísnejšie regulácie vyvolali v roku 2021 krízu likvidity developerov, z ktorých mnohí zbankrotovali.

China Index Academy predpokladá, že predaj domov v Číne sa vo februári pre sviatky spomalí, ale dopyt by sa mal v marci zvýšiť.
