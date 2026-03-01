< sekcia Ekonomika
Ceny nových domov na čínskom trhu sa vo februári medzimesačne znížili
Dopyt na čínskom trhu obytných nehnuteľností tak zostáva utlmený napriek viacerým podporným opatreniam po tom, ako sa sektor v roku 2021 dostal do krízy.
Autor TASR
Peking 1. marca (TASR) - Priemerné ceny nových domov v 100 čínskych mestách vo februári klesli najrýchlejším tempom za viac ako tri roky. Ukázali to údaje, ktoré v nedeľu zverejnila firma China Index Academy, zaoberajúca sa prieskumom realitného trhu v krajine. Ceny nových domov medzimesačne klesli o 0,04 % po januárovom posilnení o 0,18 %. Išlo o najprudší pokles od decembra 2022. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Dopyt na čínskom trhu obytných nehnuteľností tak zostáva utlmený napriek viacerým podporným opatreniam po tom, ako sa sektor v roku 2021 dostal do krízy. Napríklad minulý týždeň Šanghaj zmiernil limity na hypotekárne úvery. „Takéto opatrenia môžu trhu poskytnúť krátkodobý impulz, ale nemôžu zvrátiť všeobecný trend poklesu,“ povedal Larry Hu zo spoločnosti Macquarie Group.
Vzhľadom na to, že ceny domov klesli na úroveň z roku 2016, by si zvrátenie trendu vyžadovalo oveľa silnejší zásah, dodal analytik Macquarie Group. Poznamenal však, že v tejto etape neočakáva zo strany tvorcov čínskej hospodárskej politiky „nekonvenčné opatrenia“.
