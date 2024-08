Ceny nových domov v Číne klesli najprudšie za posledných 9 rokov

Peking 15. augusta (TASR) - Ceny nových domov v Číne klesli v júli najprudšie za posledných deväť rokov. To signalizuje, že viaceré vládne opatrenia na podporu realitného sektora zatiaľ nedokázali stabilizovať ceny a obnoviť dôveru. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Dlhotrvajúci prepad na trhu s rezidenčnými nehnuteľnosťami má výrazný negatívny vplyv na druhú najväčšiu svetovú ekonomiku a jej spotrebiteľov. Podľa analytikov je vládny cieľ, podľa ktorého by mal hrubý domáci produkt (HDP) v roku 2024 vzrásť o 5 %, zrejme príliš ambiciózny. Ostatné ekonomické ukazovatele sa však už stabilizovali.



Ceny nových domov v júli medziročne padli o 4,9 % po znížení o 4,5 % v júni, uviedol čínsky štatistický úrad. To bol ich najvýraznejší pokles od júna 2015.



"Čoraz viac sa zdá, že realitný trh aj naďalej potrebuje väčšiu politickú podporu, aby našiel svoje dno," uviedli analytici ING. Peking sa síce snaží o podporu sektora, na ktorý na jeho vrchole pripadala štvrtina ekonomiky, čo však zatiaľ neprinieslo požadované výsledky.



V medzimesačnom porovnaní ceny nových domov klesali už 13. mesiac po sebe, keď sa znížili o 0,7 % rovnako ako v júni.