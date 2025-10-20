< sekcia Ekonomika
Ceny nových domov v Číne klesli v septembri najprudšie za takmer rok
September a október sú v Číne tradične kľúčovými mesiacmi na kúpu nehnuteľností. Realitná kríza, ktorá v krajine trvá už zhruba päť rokov, však výrazne ovplyvnila spotrebiteľskú náladu.
Autor TASR
Peking 20. októbra (TASR) - Ceny nových domov v Číne zaznamenali v septembri najvýraznejší pokles za takmer rok. To znamená, že dlhodobý tlak krízy v realitnom sektore na celkový vývoj ekonomiky sa ešte zvýši. Informovala o tom agentúra Reuters.
Výrazný útlm na realitnom trhu negatívne ovplyvňuje náladu spotrebiteľov, čo sa odráža na obmedzovaní ich výdavkov. Na vládu sa tak zvyšuje tlak, aby prišla s ďalšími stimulmi na podporu rastu v situácii, keď možnosti zahraničného obchodu výrazne ovplyvňuje obchodná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Ceny nových domov v Číne klesli v septembri oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,4 % po augustovom poklese o 0,3 %, uvádzajú výpočty agentúry Reuters, ktorá vychádzala z údajov čínskeho štatistického úradu. To je najvýraznejší pokles od októbra minulého roka.
„Ak budú ceny klesať aj naďalej, ľudia budú vyčkávať na ďalší pokles,“ povedala ekonómka Hannah Liu z Nomury. Dôležité podľa nej je, aby vláda prijala nové opatrenia na stabilizáciu cien či na ich mierne zvýšenie.
September a október sú v Číne tradične kľúčovými mesiacmi na kúpu nehnuteľností. Realitná kríza, ktorá v krajine trvá už zhruba päť rokov, však výrazne ovplyvnila spotrebiteľskú náladu. To sa odrazilo aj na výsledkoch vývoja čínskej ekonomiky, ktorá v 3. štvrťroku vzrástla medziročne o 4,8 %, najslabším tempom za posledný rok.
Výrazný útlm na realitnom trhu negatívne ovplyvňuje náladu spotrebiteľov, čo sa odráža na obmedzovaní ich výdavkov. Na vládu sa tak zvyšuje tlak, aby prišla s ďalšími stimulmi na podporu rastu v situácii, keď možnosti zahraničného obchodu výrazne ovplyvňuje obchodná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Ceny nových domov v Číne klesli v septembri oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,4 % po augustovom poklese o 0,3 %, uvádzajú výpočty agentúry Reuters, ktorá vychádzala z údajov čínskeho štatistického úradu. To je najvýraznejší pokles od októbra minulého roka.
„Ak budú ceny klesať aj naďalej, ľudia budú vyčkávať na ďalší pokles,“ povedala ekonómka Hannah Liu z Nomury. Dôležité podľa nej je, aby vláda prijala nové opatrenia na stabilizáciu cien či na ich mierne zvýšenie.
September a október sú v Číne tradične kľúčovými mesiacmi na kúpu nehnuteľností. Realitná kríza, ktorá v krajine trvá už zhruba päť rokov, však výrazne ovplyvnila spotrebiteľskú náladu. To sa odrazilo aj na výsledkoch vývoja čínskej ekonomiky, ktorá v 3. štvrťroku vzrástla medziročne o 4,8 %, najslabším tempom za posledný rok.