Ceny nových domov v Číne rástli najslabšie za pol roka

Peking 16. augusta (TASR) - Ceny nových domov v Číne rástli minulý mesiac najslabším tempom za posledný polrok po tom, ako úrady sprísnili pravidlá v realitnom sektore. Poukázali na to najnovšie údaje čínskeho štatistického úradu, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters.



Priemerná cena nových domov v 70 najväčších čínskych mestách vzrástla v júli medzimesačne o 0,3 % po 0,5-percentnom raste v júni, pričom ceny v Pekingu a Šanghaji vzrástli v júli medziročne o 0,4 %. Mesiac predtým rast dosiahol 0,7 %. Tempo rastu sa spomalilo aj v menších mestách.



Čínsky realitný trh sa z minuloročnej koronakrízy rýchlo zotavil, čo však vyvolalo obavy z prehriatia trhu a z toho vyplývajúcich finančných rizík. Úrady preto tento rok sprísnili pravidlá, vrátane limitov pre komerčné banky pri poskytovaní pôžičiek realitnému sektoru a niektorých úverových obmedzení pre developerov.



Vláda už skôr varovala, že podmienky na realitnom trhu bude sprísňovať, nakoľko "domy sú na to, aby sa v nich bývalo, nie na špekulácie". Napríklad v Pekingu, ktorý má najprísnejšie podmienky v oblasti realít, vlastníkovi dvoch nehnuteľností už kúpu tretej nepovolia.



Hlavný analytik realitnej agentúry Centaline Žang Dawei povedal, že vo väčšine miest sa tempo rastu cien nových, ale aj starších domov, spomalilo a tento trend by mal pokračovať aj v ďalšom období. "Pôvodne uvoľnená úverová politika sa totiž vracia postupne do normálu," uviedol. Ako dodal, úrady len v tomto roku zaviedli v realitnom sektore rekordných 380 nových obmedzení.