Ceny nových domov v Číne tento rok pravdepodobne neporastú

Peking 28. augusta (TASR) - Ceny nových domov v Číne budú tento rok podľa všetkého stagnovať. Poukázal na to najnovší prieskum agentúry Reuters medzi analytikmi. Čínsky realitný sektor zápasí s krízou a zlepšenie sa v dohľadnom období neočakáva.



V najnovšom prieskume, ktorý agentúra Reuters uskutočnila v období 16. - 25. augusta, 12 analytikov predpokladalo v tomto roku nulový rast cien nových domov v Číne. Ešte v májovom prieskume počítali s ich rastom o 1,4 %.



Dôvera v čínsky realitný sektor, ktorý sa na aktivite druhej najväčšej ekonomiky sveta podieľa približne štvrtinou, zaznamenala v minulom roku prudký pokles. Dôvodom bolo, že mnohí Číňania začali odmietať splácať hypotéky po tom, ako viacerí developeri v dôsledku protipandemických opatrení a nedostatku likvidity neboli schopní dokončiť predpredané a rozostavané byty.



Vláda schválila viacero opatrení na zmiernenie nepriaznivej situácie v realitnom sektore, vrátane zníženia úrokov z hypoték. Dôvera v tento sektor však zostáva nízka, keďže problémy s likviditou pretrvávajú.



Analytici očakávajú, že investície do realít klesnú tento rok oproti roku 2022 o 7,7 %. V májovom prieskume sa očakával pokles iba o 4,2 %. Navyše, predaj nehnuteľností podľa podlahovej plochy by mal klesnúť o 5 %. V májovom prieskume počítali analytici s poklesom o 2,7 %. Analytici sú skeptickí aj čo sa týka prípadného obratu realitného sektora smerom k lepšiemu v dohľadnom čase, napriek viacerým podporným krokom čínskej vlády.