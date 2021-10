Ceny nových domov v Číne prvýkrát od februára 2020 stagnovali

Peking 20. októbra (TASR) - Ceny nových domov v Číne v septembri stagnovali. Je to prvýkrát od februára minulého roka, čo nezaznamenali rast. Dôvodom je napätá situácia na čínskom trhu nehnuteľností po tom, ako čínske úrady výrazne sprísnili pravidlá v realitnom sektore.



Ako informovala agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na údaje čínskeho štatistického úradu, priemerná cena nových domov v 70 najväčších čínskych mestách zotrvala v septembri na augustovej úrovni. V auguste ceny nehnuteľností medzimesačne vzrástli o 0,2 % po júlovom raste o 0,5 %.



Podľa niektorých analytikov ceny domov v Číne dokonca klesli, a to o 0,08 až 0,1 %. Vychádzali z vlastných výpočtov, ktoré sa od oficiálneho výpočtu štatistického úradu mierne líšia.



Podľa údajov čínskeho štatistického úradu medzimesačný rast cien bol zaznamenaný iba v 27 mestách, zatiaľ čo v auguste sa ceny zvýšili v 46 mestách. To je najnižší počet od februára 2020.



V poslednom období viacero čínskych miest ešte viac sprísnilo podmienky na realitnom trhu s cieľom vytlačiť z neho špekulantov. Niektoré mestá pritvrdili podmienky pre prvokupujúcich, ktorí svoju nehnuteľnosť nesmú niekoľko rokov predať. Tvrdšie obmedzenia spolu s prísnejšími podmienkami pri získavaní úverov na bývanie zasiahli do dopytu na realitnom trhu. Analytici vo všeobecnosti očakávajú, že čínska vláda bude v tejto politike pokračovať, niektorí ekonómovia však uviedli, že určité opatrenia by mohla zmierniť.



V porovnaní so septembrom minulého roka sa ceny nových domov v Číne zvýšili, tempo rastu však bolo najslabšie za posledných deväť mesiacov. Rast dosiahol 3,8 %, zatiaľ čo v auguste vzrástli ceny nehnuteľností o 4,2 %.